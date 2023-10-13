Святослав Вакарчук готовится порадовать поклонников новым альбомом

Музыкант и лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук сделал неожиданное, но очень приятное заявление, которое однозначно порадует его поклонников.
На своей странице в Instagram, артист сообщил, что готовиться выпустить новый альбом, а может даже два.
"Когда выпадает свободная минута между поездками на фронт и благотворительными концертами, всегда занимаемся музыкой. В следующем году будет новый альбом. А может и два. В конце концов, пора уже. Сегодня ОЭ 29! Надо же на юбилей прийти не с пустыми руками", - написал Вакарчук.
В посте - радостные новости от Святослава Вакарчука
Отметим, что летом 2021 года Вакарчук впервые стал отцом, летом 2022-го - во второй раз. И хоть про сына музыканта Ивана и дочь Соломию известно крайне мало, когда артист говорит о них, его лицо озаряет счастливая улыбка.
Напомним, ранее Вакарчук поделился о том, какие слова уже знает его сын Иван. Мальчик сейчас только учится говорить, но уже знает много слов, с гордостью заявляет отец. И слова эти он произносит на украинском языке, что приносит Вакарчуку особенное ощущение счастья.
Ранее также Вакарчук опубликовал трогательный пост про друга - Кузьму Скрябина. Воспоминания о нем были навеяны прослушиванием альбома группы Скрябин "Птахи", выпущенного в 1995 году. На волне ностальгии Вакарчук поразмышлял о том, как важно ценить близких людей и их свет, пока они все еще могут нести его в мир.
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