Свинья и собака: Стас Боклан посвятил сатирическую сказку российски солдатам

Актер в красках рассказал, откуда берутся оккупанты.
Укаринский актер театра и кино, Народный артист Украины Станислав Боклан презентовал сатирическое стихотворение, в котором рассказал, как и откуда берутся российские оккупанты.
Басня была записана для Байрактар News от "Студии Квартал 95". Так, в произведении рассказывается о собаке "из колхоза под названием Советский". Там жил пес, который сорвался с цепи и в итоге снюхался со свиньей, после чего в том вонючем хлеву появился свинощенок, ставший российским солдатом. Судьба его предрешена: после того как российский солдат приехал в украинский Изюм, он умер.
"СВИНЯ І СОБАКА"
Колись в росії, десь під брянськом
В колгоспі з назвою "Радянський"
На краю самої клоаки
На ланцюгу жив-був собака
Весь чорний, вухо жовте
Господар звав його Пішов ти
Пес жив, бо вити було гріх
Їв тільки те, що вкрасти міг
В колгоспі тім які розваги?
Щодня господар жлуктить брагу,
Хропе в дворі. Пес сцяв на нього,
бувало мав його у ногу.
Бувало мав і у лице,
але розмова на про це
На речі час свій має вплив,
ланцюг одного разу згнив
Біжи, тікай, мчи стрімоголів – свобода…
Пес пішов у хлів
Там у хліві у стилі ню
Узрів в кутку наш пес свиню
У грудях почастішав стук
Цицьок аж 14 штук
Ми тут пропустимо частину,
Ну, пес зробив свині дитину
І у хліві, де так воня
З'явилося свиноцуценя
Такий гібрид на божу злість
В гівні і спить, в гівні і їсть
Найкраще взявши з мами й тата
Він виріс в руського солдата
Засунув рило в БТР
В Ізюм приїхав і помер.
Мораль: коли свиню ї*ла собака
То є кому ходить в атаку.
Ну а коли наоборот
То руський мовчазний народ.
А толк із того тільки буде,
У кого мама й тато люди.
Ранее Боклан рассказал, как относится к артистам, которые поддерживают кровавый путинский режим. Он не слишком задумывался о причинах такой преданности. Для него те, кто подчиняются кремлевской пропаганде - просто трусы, которые боятся потерять привычную сытую жизнь.
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