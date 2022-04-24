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Свинья и собака: Стас Боклан посвятил сатирическую сказку российски солдатам

24 апреля 2022, 11:52

Актер в красках рассказал, откуда берутся оккупанты.

Укаринский актер театра и кино, Народный артист Украины Станислав Боклан презентовал сатирическое стихотворение, в котором рассказал, как и откуда берутся российские оккупанты.

Басня была записана для Байрактар News от "Студии Квартал 95". Так, в произведении рассказывается о собаке "из колхоза под названием Советский". Там жил пес, который сорвался с цепи и в итоге снюхался со свиньей, после чего в том вонючем хлеву появился свинощенок, ставший российским солдатом. Судьба его предрешена: после того как российский солдат приехал в украинский Изюм, он умер.

"СВИНЯ І СОБАКА"

Колись в росії, десь під брянськом

В колгоспі з назвою "Радянський"

На краю самої клоаки

На ланцюгу жив-був собака

Весь чорний, вухо жовте

Господар звав його Пішов ти

Пес жив, бо вити було гріх

Їв тільки те, що вкрасти міг

В колгоспі тім які розваги?

Щодня господар жлуктить брагу,

Хропе в дворі. Пес сцяв на нього,

бувало мав його у ногу.

Бувало мав і у лице,

але розмова на про це

На речі час свій має вплив,

ланцюг одного разу згнив

Біжи, тікай, мчи стрімоголів – свобода…

Пес пішов у хлів

Там у хліві у стилі ню

Узрів в кутку наш пес свиню

У грудях почастішав стук

Цицьок аж 14 штук

Ми тут пропустимо частину,

Ну, пес зробив свині дитину

І у хліві, де так воня

З'явилося свиноцуценя

Такий гібрид на божу злість

В гівні і спить, в гівні і їсть

Найкраще взявши з мами й тата

Він виріс в руського солдата

Засунув рило в БТР

В Ізюм приїхав і помер.

Мораль: коли свиню ї*ла собака

То є кому ходить в атаку.

Ну а коли наоборот

То руський мовчазний народ.

А толк із того тільки буде,

У кого мама й тато люди.

Ранее Боклан рассказал, как относится к артистам, которые поддерживают кровавый путинский режим. Он не слишком задумывался о причинах такой преданности. Для него те, кто подчиняются кремлевской пропаганде - просто трусы, которые боятся потерять привычную сытую жизнь.

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война в Украине российские войска Станислав Боклан
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