Свидание с Тиной: Кароль заинтриговала признанием о личной жизни

Анна Подгорная
27 января 2026, 08:45
Поп-дива встала на новый путь.
Тина Кароль
Тина Кароль личная жизнь - что решила певица / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol

  • Тина Кароль рассказала о переменах
  • Они касаются личной жизни артистки

13 лет украинская певица Тина Кароль официально одинока. После смерти супруга, продюсера Евгения Огира, звезда не заводит публичных романов и не комментирует их. Единственным мужчиной в ее жизни она называла своего сына от Огира Вениамина (2008 г.р.).

Лишь недавно, через долгие годы после тяжелой утраты, Кароль начала задумываться о новом партнере в ее жизни. Новое признание Тины в эфире Люкс ФМ стало тому подтверждением.

Так стало известно, что певица все же ходит на свидания уже как минимум месяц - на вопрос об этом от ведущего она уверенно и не задумываясь ответила утвердительно. Правда, никакой информации о своем визави Тина Кароль раскрывать не стала.

Тина Кароль
Тина Кароль личная жизнь - что решила певица / фото: instagram.com/luxfm.life

О персоне: Тина Кароль

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

