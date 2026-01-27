Свидание с Тиной: Кароль заинтриговала признанием о личной жизни

Поп-дива встала на новый путь.

https://stars.glavred.info/svidanie-s-tinoy-karol-zaintrigovala-priznaniem-o-lichnoy-zhizni-10735700.html Ссылка скопирована

Тина Кароль личная жизнь - что решила певица / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol

Вкратце:

Тина Кароль рассказала о переменах

Они касаются личной жизни артистки

13 лет украинская певица Тина Кароль официально одинока. После смерти супруга, продюсера Евгения Огира, звезда не заводит публичных романов и не комментирует их. Единственным мужчиной в ее жизни она называла своего сына от Огира Вениамина (2008 г.р.).

Лишь недавно, через долгие годы после тяжелой утраты, Кароль начала задумываться о новом партнере в ее жизни. Новое признание Тины в эфире Люкс ФМ стало тому подтверждением.

видео дня

Так стало известно, что певица все же ходит на свидания уже как минимум месяц - на вопрос об этом от ведущего она уверенно и не задумываясь ответила утвердительно. Правда, никакой информации о своем визави Тина Кароль раскрывать не стала.

Тина Кароль личная жизнь - что решила певица / фото: instagram.com/luxfm.life

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Александр Усик довел до слез известного актера. Александр Рудинский признался, что чемпион исполнил его заветную мечту.

Также продюсер и военнослужащий Роман Недзельский раскрыл, как пытался спасти брак с украинской певицей Оксаной Билозир. Пара была вместе тридцать три года.

Читайте также:

О персоне: Тина Кароль Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред