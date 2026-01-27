Свидание с Тиной: Кароль заинтриговала признанием о личной жизни

Вкратце:
- Тина Кароль рассказала о переменах
- Они касаются личной жизни артистки
13 лет украинская певица Тина Кароль официально одинока. После смерти супруга, продюсера Евгения Огира, звезда не заводит публичных романов и не комментирует их. Единственным мужчиной в ее жизни она называла своего сына от Огира Вениамина (2008 г.р.).
Лишь недавно, через долгие годы после тяжелой утраты, Кароль начала задумываться о новом партнере в ее жизни. Новое признание Тины в эфире Люкс ФМ стало тому подтверждением.
Так стало известно, что певица все же ходит на свидания уже как минимум месяц - на вопрос об этом от ведущего она уверенно и не задумываясь ответила утвердительно. Правда, никакой информации о своем визави Тина Кароль раскрывать не стала.
О персоне: Тина Кароль
Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.
