Свидание с другой: Мандзюк разорвала отношения с "Холостяком" Тереном

Елена Мандзюк разорвала отношения с Александром Тереном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Мандзюк, Вита Зварич

Елена Мандзюк заявила о разрыве отношений с Тереном

Что происходит между ним и экс-участницей "Холостяк-14"

Известная украинская блогерша Елена Мандзюк неожиданно заявила об окончании любого общения с бывшим главным героем шоу "Холостяк-13" Александром "Тереном" Будько. Об этом блогерша написала в Threads.

Поклонники приписывали паре роман, однако они не признались, были ли их отношения романтическими. И Елена, и Александр отмечали, что они являются близкими людьми и разделяют взгляды на жизнь. Впрочем неожиданно Мандзюк заблокировала Терена в соцсетях и поделилась с поклонниками скриншотом, объяснив, что больше не будет общаться с экс-холостяком.

"Жизнь состоит из разных историй. Этот опыт тоже имел смысл. Но из уважения к себе, оставлю это без дальнейших комментариев. Мы просто больше не общаемся", - заявила блогерша.

Елена Мандзюк заблокировала Александра Терена / threads.com, Елена Мандзюк

Такое неожиданное окончание отношений вызвало активное обсуждение в сети. Подписчики вспомнили, что недавно Александр публично обратился к Виточке - экс-участнице шоу "Холостяк-14", намекая на свидание.

"Что делаешь в воскресенье вечером?", - спросил Терен.

Александр Терен хочет встретиться с Витой Зварич / threads.com, Вита Зварич

Вита Зварич позже подтвердила, что знакома с Тереном еще с лета. Они планировали свидание, но пока не успели встретиться.

"Договорились никуда не идти, пока не будет 50 000 грн на банке. Надеюсь, что Терен придет на свидание с турникетом", - написала Виточка в сториз.

Вита Зварич поставила Александру Терену условие для свидания / фото: instagram.com, Вита Зварич

Ранее Главред сообщал, что ветеран и экс-герой шоу "Холостяк" Александр Терен неожиданно начал разговор с участницей нового сезона, которая покинула шоу на первой церемонии роз. По мнению зрителей "Холостяка", Виточка - идеальная пара для Александра Терена, который был главным героем 13 сезона.

Также бывшая девушка актера Тараса Цимбалюка, бизнесвумен Светлана Готочкина, откровенно высказалась о новом сезоне шоу "Холостяк". Готочкина намекнула, что не всему, что появляется в СМИ или на телевидении, можно верить.

О персоне: Александр "Терен" Будько Александру Будько 28 лет. 24 февраля 2022 года он пошел добровольцем защищать страну. За полгода стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен". Тяжелое ранение, потеря обеих конечностей, протезирование и сложная реабилитация не остановили Терена на пути к своим мечтам. По данным СТБ, мужчина ведет активный образ жизни, занимается развитием инклюзии в Украине и оказывает помощь в социализации ветеранов после возвращения с фронта. Это одни из целей деятельности Терена. Призер международных соревнований "Игры Непокоренных". Соавтор и ведущий YouTube-проекта "Отвал ног или All инклюзив". Автор линейки лимитированных украшений "Цвет Терена" и соавтор дроп футболок "Железные люди". Он танцевал с балетом на сцене в Калифорнии. Ему аплодировали Канны. О нем сняли фильм Первый ряд (Front Row), продюсером которого выступила американская звезда Сара Джессика Паркер.

