Светлана Лобода впервые показала лицо младшей дочери от загадочного мужчины

Светлана Лобода впервые показала, как выглядит ее дочь Тильда / instagram.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода воспитывает двух замечательных девочек - Евангелину (2011) и Тильду (2018).

Отцом старшей дочери артистки является ее бывший фактический муж - танцор и хореограф Андрей Царь. Пара долгое время скрывала беременность певицы, чтобы не привлекать к себе посторонние взгляды.

В строжайшей тайне также находится и личность отца второй дочери Лободы - Тильды. Ходили слухи, что девочка была зачата в результате романа Светланы с немецким музыкантом и лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Дескать и дочку Тильдой назвала, в честь отца.

Однако певица ни опровергает, ни подтверждает эти слухи. А Тильду и вовсе не показывает публике.

Совсем недавно девочка начала появляться на фотографиях в социальных сетях артистки, однако она тщательно скрывала лицо малышки.

Реклама

Светлана Лобода с дочерями Евангелиной и Тильдой / instagram.com/lobodaofficial

Читайте такжеСветлана Лобода в бикини засветила свою "рабочую сторону"

Тильде уже 4 года, но никто так и не знает, как же она выглядит.

Все изменилось в январе 2022 года. Светлана Лобода вместе с дочерями отправилась на отдых в теплые края. Оттуда артистка шлет множество теплых фото со своими детьми.

В частности в Instagram появилась серия кадров, на которых Лобода с Евангелиной и Тильдой резвятся на песчаном берегу. Эти фотографии - едва ли не первые, на которых можно рассмотреть белокурую малышку Тильду.

Как выглядит младшая дочь Светланы Лободы - редкие фото Тильды / instagram.com/lobodaofficial

Читайте такжеЛобода поразила архивным фото: как выглядела звезда 30 лет назад

Ранее Катя Осадчая показала редкое фото с моложавыми родителями.

Другие интересные новости: