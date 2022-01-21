Светлана Лобода впервые показала лицо младшей дочери от загадочного мужчины

Редкие фото появились на страницы певицы в Instagram. На кого же похожа малышка Тильда?
Певица Светлана Лобода воспитывает двух замечательных девочек - Евангелину (2011) и Тильду (2018).
Отцом старшей дочери артистки является ее бывший фактический муж - танцор и хореограф Андрей Царь. Пара долгое время скрывала беременность певицы, чтобы не привлекать к себе посторонние взгляды.
В строжайшей тайне также находится и личность отца второй дочери Лободы - Тильды. Ходили слухи, что девочка была зачата в результате романа Светланы с немецким музыкантом и лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Дескать и дочку Тильдой назвала, в честь отца.
Однако певица ни опровергает, ни подтверждает эти слухи. А Тильду и вовсе не показывает публике.
Совсем недавно девочка начала появляться на фотографиях в социальных сетях артистки, однако она тщательно скрывала лицо малышки.
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Тильде уже 4 года, но никто так и не знает, как же она выглядит.
Все изменилось в январе 2022 года. Светлана Лобода вместе с дочерями отправилась на отдых в теплые края. Оттуда артистка шлет множество теплых фото со своими детьми.
В частности в Instagram появилась серия кадров, на которых Лобода с Евангелиной и Тильдой резвятся на песчаном берегу. Эти фотографии - едва ли не первые, на которых можно рассмотреть белокурую малышку Тильду.
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Ранее Катя Осадчая показала редкое фото с моложавыми родителями.
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