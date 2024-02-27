Светлана Лобода в дерзких образах снялась для обложки заграничного глянца

Loboda решилась на необычный эксперимент с внешностью, в котором ей довелось балансировать между привычными луками и строгостью.

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Светлана Лобода в L`Officiel Baltic - Loboda появилась на обложке глянца / коллаж: Главред, фото: пресс-служба LOBODA

Украинская певица Светлана Лобода (Loboda) после завершения карьеры в рф в связи с войной в Украине, возрождает карьеру на родине, а также расширяет свою фан-базу в Прибалтике. К примеру, недавно артистка появилась сразу на трех обложках весенних выпусков международного глянца L`Officiel Baltic. Одна версия выйдет в Эстонии, еще две - в Латвии.

Как главная героиня выпуска, Loboda анонсировала выход англоязычной версии украинского сингла "MENTOR", а также заинтриговала поклонников подготовкой к масштабному шоу, посвященному 20-летию певицы на большой сцене. Об этом сообщила Главреду пресс-служба певицы.

Не обошла вниманием Лобода и свою общественную деятельность - благотворительные инициативы, которые она осуществляет в Украине. Говорила также о личном - любви, материнстве и роли женщины в современном обществе.

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Важной частью сценического образа Светланы Лободы всегда была подчеркнутая сексуальность и нарочитая женственность. Фотосессия для L`Officiel Baltic оставила эту концепцию, как канву, на которую широкими мазками нанесла образ новой Loboda - хрупкой, задумчивой и чувственной.

Светлана Лобода в L`Officiel Baltic - Loboda появилась на обложке глянца / коллаж: Главред, фото: пресс-служба LOBODA

Кто такая Светлана Лобода? Светлана Лобода - украинская певица, автор песен. Заслуженная артистка Украины (2013). В 2004 году 3 месяца была частью популярной девичьей поп-группы ВИА Гра. В 2009 году представляла Украину на Евровидении с песней "Be My Valentine (Anti-crisis Girl)" (12-е место). С 2010 года выступает под псевдонимом LOBODA. Самые популярные песни Светланы Лободы - "Твои глаза", "Случайная", "К черту любовь", "Родной" и пр.

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