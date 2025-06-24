Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Свадьба года мультимиллиардера Безоса - инсайдер раскрыл главные тайны церемонии

Анна Подгорная
24 июня 2025, 00:49
6
Лорен Санчес, похоже, получила от жениха полный карт-бланш на подготовку.
Джефф Безос, Лорен Санчес
Свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес - где и когда состоится церемония / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте больше:

  • Когда состоится свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес
  • Как и с кем будут отмечать это событие влюбленные

В мае 2023-го года американский миллиардер Джефф Безос сделал предложение руки и сердца журналистке и ведущей Лорен Санчес. Спустя два года пара наконец готова идти под венец.

Как сообщают инсайдеры изданию Daily Mail, праздник, который уже окрестили свадьбой года, будет длиться целых три дня - 26, 27 и 28 июня. Местом для торжества выбрали Венецию.

видео дня

26 июня состоится гала-ужин, 27 июня в базилике XVI века Сан-Джорджо-Маджоре Безос и Санчес сочетаются узами брака, а 28 июня новобрачные и их гости будут отрываться на вечеринке по случаю их бракосочетания. Предполагается, что в качестве локации для праздника выбрали одно из исторических венецианских палаццо или яхту жениха Koru, на которой он и встал перед своей возлюбленной на одно колено два года назад.

Джефф Безос, Лорен Санчес
Свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес - где и когда состоится церемония / ua.depositphotos.com

На свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес будет около 200 гостей из списка топовых мировых артистов, влиятельных бизнесменов и политиков. Среди вероятных приглашенных, к примеру, члены семей Трампа и Кардашьян.

Отмечается также, что бизнесмен потратит на свадьбу 15-20 миллионов долларов. При этом сам Безос в организации церемонии и сопутствующих вечеринок участия не принимал - всем занималась Санчес.

Джефф Безос, Лорен Санчес
Свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес - где и когда состоится церемония / ua.depositphotos.com

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что старшая дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли спровоцировала слухи о помолвке - 20-летняя Захара Джоли-Питт засветила кольцо на безымянном пальце.

Также американская оскароносная певица Билли Айлиш перестала скрывать нового бойфренда. Избранник звезды старше нее на 7 лет, и недавно снимался в ее клипе.

Читайте также:

Кто такой Джефф Безос?

Джеффри Престон "Джефф" Безос (фамилия при рождении — Йоргенсен) - американский предприниматель, основатель интернет-компании Amazon.com, создатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin, является главой издательского дома The Washington Post. Один из богатейших людей мира. По данным Forbes состояние Безоса на май 2022 года оценивается в 150,1 млрд $, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Джефф Безос новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина и Британия договорились вместе производить беспилотники

Украина и Британия договорились вместе производить беспилотники

01:18Украина
До 700 "Шахедов": в ВСУ назвали сроки начала более мощных атак РФ по Украине

До 700 "Шахедов": в ВСУ назвали сроки начала более мощных атак РФ по Украине

00:08Украина
СМИ назвали районы Киева, которые больше всего страдают от российских атак

СМИ назвали районы Киева, которые больше всего страдают от российских атак

23:16Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на завтра 24 июня: Близнецам - особенная встреча, Девам - перелом в любви

Гороскоп Таро на завтра 24 июня: Близнецам - особенная встреча, Девам - перелом в любви

Магнитная буря ударила с новой силой: Украина под атакой "желтого" шторма

Магнитная буря ударила с новой силой: Украина под атакой "желтого" шторма

Карта Deep State онлайн за 23 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Будут купаться в деньгах: 4 знака зодиака забудут о финансовых проблемах

Будут купаться в деньгах: 4 знака зодиака забудут о финансовых проблемах

"Очень горько": предательница Королева серьезно заболела и назвала диагноз

"Очень горько": предательница Королева серьезно заболела и назвала диагноз

Последние новости

01:18

Украина и Британия договорились вместе производить беспилотники

00:49

Свадьба года мультимиллиардера Безоса - инсайдер раскрыл главные тайны церемонии

00:08

До 700 "Шахедов": в ВСУ назвали сроки начала более мощных атак РФ по Украине

23 июня, понедельник
23:44

"Алла Борисовна снимает. Лично": Галкин перестал скрывать, где находится сейчас

23:16

СМИ назвали районы Киева, которые больше всего страдают от российских атак

Россия "кинет" Иран, если Трамп для нее решит вопрос Украины – ГончарРоссия "кинет" Иран, если Трамп для нее решит вопрос Украины – Гончар
22:54

Наталья Могилевская раскрыла необычную профессию 13-летней дочери

22:18

"Это было больно": Джонни Депп назвал себя подопытным кроликом

21:54

Россияне готовят новый удар по Украине: названы три возможные даты до конца июня

21:46

Не только Венгрия: европейские страны заблокировали новый пакет санкций против РФ

Реклама
21:24

Все треугольники отыщет лишь "глаз-алмаз": правильный ответ дает только 1 из 5

21:13

Иран нанес ракетный удар по американской базе в Катаре - что известно

20:40

Зачем спецпредставитель Трампа ездил к Лукашенко: раскрыты детали

20:39

Более мощная, чем ATACMS: Украина массово производит баллистическую ракету "Сапсан"

20:31

Украина готова купить у США средства ПВО - Ермак

20:12

Как раньше называли водку: неожиданный ответ просто сразит наповалВидео

19:57

"Атлас" пылает: Генштаб заявил об ударе по ключевому объекту, питавшему войска РФ

19:31

В Украине резко меняется погода: где будут лить грозовые дожди

19:21

Украина получит помощь в сфере безопасности на более €35 млрд – Рютте

19:14

Эксперт призвала не выбрасывать сорняки с огорода в июне: в чем причина

19:10

Можно ли венчаться без регистрации в ЗАГСе: священник разъяснил форс-мажорыВидео

Реклама
19:10

Почему РФ начала часто атаковать Киев дронами?мнение

18:59

"Лег прямо посреди улицы": популярный украинский певец оказался в эпицентре взрывов

18:45

Почему 24 июня нельзя купаться в открытых водоемах: какой церковный праздник

18:42

Роковое Новолуние 25 июня: каким знакам зодиака сильно повезет

18:35

Полотенца станут как новые: о "золотом правиле" стирки знают лишь единицы

18:29

При каких условиях Украина может провести успешное наступление: раскрыт сценарий

18:11

Ермака хотели взорвать: Малюк рассказал о плане РФ по убийству брата главы ОПУ

17:32

Слив прочистится за считанные минуты: поднаторевший сантехник раскрыл хитрый трюк

17:01

Доллар стремительно взлетает вверх, а евро внезапно ушло в пике: новый курс валют

17:00

Ей было всего 11 лет: из-под завалов в Киеве спасатели достали тело девочкиФото

16:56

Дроны, "домики" и взятка россиянам: Малюк раскрыл новые детали операции "Паутина"

16:54

Лицей уничтожен, под завалами люди, есть погибшие: новые детали удара по ОдесчинеФотоВидео

16:40

Мухи не подлетят на пушечный выстрел: как быстро и навсегда отпугнуть насекомыхВидео

16:28

Подешевеют на 15%: в Украине скоро упадет цена на популярные продукты

16:26

Люди говорят грех: священник ответил, можно ли в воскресенье купать ребенка

16:20

Почему россияне хотели убить Стерненко: глава СБУ раскрыл новые детали покушения

16:06

Проклятие Nemo: победитель Евровидения-2025 расколошматил кубок

15:56

Россияне хотели убить Зеленского в аэропорту Польши - Малюк назвал 2 сценария

15:43

Бьют, когда все вернулись из укрытий: в МВД описали новую опасную тактику ударов РФФотоВидео

15:38

Готовили новое покушение на Гордона: СБУ раскрыли агентурно-боевую группу РФ

Реклама
15:34

Об уксусе можно забыть: простое копеечное средство моментально удаляет жирВидео

15:29

Под завалами ищут преподавателей: РФ атаковала учебное заведение ОдесчиныФото

15:26

Сын остался сиротой: в Киеве в результате российского удара погибли супруги

15:23

"Добропорядочность" претендентов от НАБУ на директора БЭБ поразила международных экспертов: комиссия по отбору почему-то свернула обсуждение, - СМИ

15:20

Трамп разозлен на РФ из-за ударов по Украине, но хочет "сдержанности" от обоих

15:18

Цена на базовый продукт стремительно летит вверх: к чему готовиться украинцам

15:00

У ВСУ серьезные проблемы с дронами: военный заговорил о "диверсии" Китая

14:56

Неприятный сюрприз для украинских водителей: цены на бензин взлетят мгновенно

14:44

Букву N найдут только "эксперты по головоломкам": на загадку дается всего 5 секунд

14:40

"Основная причина разрушений": Игнат раскрыл новые детали массированной атаки по Киеву

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий КозловскийОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять