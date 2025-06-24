Свадьба года мультимиллиардера Безоса - инсайдер раскрыл главные тайны церемонии

Лорен Санчес, похоже, получила от жениха полный карт-бланш на подготовку.

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Свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес - где и когда состоится церемония / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Когда состоится свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес

Как и с кем будут отмечать это событие влюбленные

В мае 2023-го года американский миллиардер Джефф Безос сделал предложение руки и сердца журналистке и ведущей Лорен Санчес. Спустя два года пара наконец готова идти под венец.

Как сообщают инсайдеры изданию Daily Mail, праздник, который уже окрестили свадьбой года, будет длиться целых три дня - 26, 27 и 28 июня. Местом для торжества выбрали Венецию.

видео дня

26 июня состоится гала-ужин, 27 июня в базилике XVI века Сан-Джорджо-Маджоре Безос и Санчес сочетаются узами брака, а 28 июня новобрачные и их гости будут отрываться на вечеринке по случаю их бракосочетания. Предполагается, что в качестве локации для праздника выбрали одно из исторических венецианских палаццо или яхту жениха Koru, на которой он и встал перед своей возлюбленной на одно колено два года назад.

Свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес - где и когда состоится церемония / ua.depositphotos.com

На свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес будет около 200 гостей из списка топовых мировых артистов, влиятельных бизнесменов и политиков. Среди вероятных приглашенных, к примеру, члены семей Трампа и Кардашьян.

Отмечается также, что бизнесмен потратит на свадьбу 15-20 миллионов долларов. При этом сам Безос в организации церемонии и сопутствующих вечеринок участия не принимал - всем занималась Санчес.

Свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес - где и когда состоится церемония / ua.depositphotos.com

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Кто такой Джефф Безос? Джеффри Престон "Джефф" Безос (фамилия при рождении — Йоргенсен) - американский предприниматель, основатель интернет-компании Amazon.com, создатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin, является главой издательского дома The Washington Post. Один из богатейших людей мира. По данным Forbes состояние Безоса на май 2022 года оценивается в 150,1 млрд $, сообщает Википедия.

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