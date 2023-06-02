Сумская обратилась к "московской" дочери с нежными словами в День защиты детей

Ольга Сумская всеми силами пытается сохранить связь с Тоней Паперной вопреки войне.

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Ольга Сумская поздравила Тоню Паперную с Днем рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

В преданности актрисы и Народной артистки Украины Ольги Сумской стране и украинскому народу сомневаться не приходится. Даже вопреки тому, что ее старшая дочь, актриса Антонина Паперная, живет с семьей в стране-оккупанте и избрала молчаливую позицию.

В отличие от ее матери, которая молчать не собирается. Сумская хоть и получает огромную дозу хейта из-за решения дочери, но четко дала понять, что не имеет права оправдываться за нее, и уж точно не планирует от нее отказываться.

Более того, в Международный день защиты детей, который для Украины обернулся трауром, Ольга Сумская не забыла обратиться к Тоне.

На своей странице в Instagram актриса опубликовала коллаж из фото со старшей дочерью с теплыми пожеланиями, ведь Паперная 1 июня отметила 33-летие. "Доця! С Днем рождения, родная! Моя любовь!" - подписала снимки Ольга Сумская.

Ольга Сумская поздравила Тоню Паперную с Днем рождения / instagram.com/olgasumska

Смотрите репортаж ЖВЛ о том, как складываются отношения украинских знаменитостей с их родными и близкими, которые живут в рф и/или поддерживают страну-оккупанта:

Ранее младшая дочь Ольги Сумской Анна Борисюк поделилась своими переживаниями про Паперную, с которой до войні и ее побега в Москву была очень близка.

Также молчание нарушил российский зять Ольги Сумской, актер Владимир Яглыч. Как и Паперная, он очень долго прятал голову в песок, и старался придерживаться позиции про "артистов вне политики".

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