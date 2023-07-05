Суд вынес новый приговор блогеру Вороновой за съемку работы ПВО: адвокат отказался обжаловать

Певицу Инну Воронову решили наказать одним годом условного наказания.

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Инна Воронова снимала ПВО / Коллаж Главред, фото соцсети, Генштаб ВСУ

В Киеве суд Днепровского района вынес решение для блогера и певицы Инны Вороновой по делу о распространении кадров с работой ПВО.

Певицу Инну Воронову решили наказать одним годом условного наказания. Такое решение объясняется тем, что женщина пошла на сделку со следствием и признала вину.

Суд официально решил, что Инна Воронова должна получить условное наказание на 1 год, пишет informator.ua. Решение не прибегать к реальному наказанию суд объяснил тем, что женщина пошла на сотрудничество со следствием. В рамках соглашения она полностью признала свою вину и не отказалась от наказания. В ответ на это приговор был смягчен.

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Адвокат Вороновой заявил, что с приговором не собирается спорить. Его он считает достаточно приемлемым, потому не видит смысла в обжаловании. Дополнительное разбирательство может закончиться отрицательно.

Сама Воронова приговор пока не комментировала. В соцсети Instagram она опубликовала только несколько стори, где написала, что это был урок для нее.

"Это был урок для того, чтобы ты научилась любить и выбирать себя, а не идиализировать других", - пишет блогерша.

Инна Воронова написала в Сети после решения суда / instagram.com/voronova.official

Скандал с Инной Вороновой

Напомним, в мае, во время массовой ракетной атаки России на Киев Инна Воронова опубликовала с Instagram видео, на котором cняла работу украинского ПВО. Более того, на ее записи была указана геолокация.

Запись сразу распространили по Telegram-каналам. Информация поставила под угрозу подразделения нашей противовоздушной обороны, поскольку данные об их расположении могли попасть к врагу.

Суд решил избрать ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Сама Воронова была возмущена. Она заявила, что теперь подвергается опасности, поскольку не может пойти в бомбоубежище во время воздушной тревоги. В то же время она признавала, что совершила ошибку и заявляла, что сожалеет об этом.

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