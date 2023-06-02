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"Наказание для меня и моих детей - смертный приговор": суд вынес решение для блогерши, снимавшей ПВО

Алена Кюпели
2 июня 2023, 15:08 обновлено 2 июня, 15:15
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Инна Воронова вышла в сториз, чтобы пожаловаться своим подписчикам на тяжелую судьбу.
Инна Воронова
Инна Воронова готовится к домашнему аресту / Фото Главред. Коллаж Instagram/voronova.official

Блогерша и певица Инна Воронова, которая недавно попала в скандал, снимая работу украинского ПВО во время обстрела террористической Россией, теперь будет под домашним арестом.

Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора об избрании для Вороновой, меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом в пятницу, 2 июня, сообщили в пресс-службе районного суда на странице в Facebook.

видео дня

"2 июня следственным судьей Соломенского районного суда г. Киева избрана мера пресечения в отношении лица, которое распространяло информацию, запрещенную законом. Постановление может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде. Вопрос об избрании меры пресечения решался в закрытом судебном заседании", — говорится в сообщении суда.

Сама Воронова тут же вышла в прямой эфир в Instagram и заявила, что мера пресечения за ее невнимательность - смертный приговор. Она манипулирует своими детьми и собой сообщая, что теперь у нее нет возможности идти в бомбоубежище.

Решение Соломенского суда
Решение Соломенского суда / Фото Facebook

"Наказание для меня и моих детей за мою невнимательность - смертный приговор? Мне очень интересно ваше мнение", - говорит она.

На видео Воронова рассказывает о решении суда:

Позже она снова вышла в сториз и откровенно насмехалась над решением суда.

Инна Воронова продолжает делать контент из своей жизни
Инна Воронова продолжает делать контент из своей жизни / Instagram/voronova.official

Воронова также добавила, что она ведет свои сториз на украинском языке и даже писала песни на украинском языке, посвящая их защитникам Украины. Певица, которая делает контент на всем, что касается ее жизни также добавила, что будет улыбаться несмотря ни на что, ведь она должна быть примером для своих дочерей.

Напомним, ранее стало известно о том, что Инна Воронова, жена киевского наркодилера Юрия Чернецкого, на залог которому она пыталась собрать денег в сети, а позже попала в скандал, снимая работу украинского ПВО, оказалась под пристальным вниманием специальных служб Украины.

Ранее также Воронова дала клич в Instagram, чтобы собрать для своего мужа 4 миллиона гривен и его выпустили под залог.

"Не имею права молчать. И хочу начать с того, что если бы было правдой то, о чем пишут, у нас было бы море денег, и я бы в первый день (вы знаете, как я люблю Юру) его бы выкупила", - заявила Воронова в сториз.

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