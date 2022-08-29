Не налазит на голову: жена мужчины, которого задержали в Киеве за наркотики, клянчит деньги на залог

Инна Воронова и Юрий Черненко / Instagram

Инна Воронова, супруга Юрия Чернецкого, которого недавно задержали прямо в центре Киева по подозрению в торговле наркотиков, дала клич в Instagram, чтобы собрать для своего мужа 4 миллиона гривен и его выпустили под залог.

"Не имею права молчать. И хочу начать с того, что если бы было правдой то, о чем пишут, у нас было бы море денег, и я бы в первый день (вы знаете, как я люблю Юру) его бы выкупила", - заявила Воронова в сториз.

"Я и мой создатель", - так подписывает фото Воронова в своем Instagram.

"Я не знаю, чем занимался мой муж в другой семье 11 лет, но со мной мой муж – артист. У нас 7 клипов, это все приносит прибыль – на iTunes, на Spotify, на YouTube. Мы зарабатывали неплохие деньги на этом "Мы жили и живем достаточно скромно, у нас арендованная квартира, машины у Юры в лизинге. Поэтому у меня нет 100 тысяч долларов заплатить за него залог", - заверила женщина.

"Это зависть и обида женщины. А дальше я не буду комментировать... Также я верю, что люди за деньги не будут пытаться навредить мне и моим детям. Потому что я очень верю в карму, и у всех тоже есть дети", - отметила она. Инна, вероятно, намекая на бывшую жену Чернецкого, Полину Неню, с которой он воевал за дочь Теону.

"И еще – если существуют порядочные полицейские, если кто-то в это верит, то информация с моего телефона никуда не попадет", – говорит Инна.

"Миром правят огромные деньги, злоба. И все можно делать под давлением. Я сейчас не хочу ничего утверждать, но даю вам почву для размышлений", - сказала Воронова, мужчину которой поймали с наркотиками в штанах.

В то время, как страна воюет и украинцы активно донатят на ЗСУ, Воронова просит своих подписчиц скинуть по 1000 гривен, чтобы выкупить мужа, связанного с криминальным миром. В качестве награды она предлагает "общие сториз".

"4 миллиона. Всего по 1000 гривен 4 тысячи моих женщин. И мы будем снова вместе и вы будете видеть наши сториз. Я бы продала все машины и отдала все, что есть. Но все забрали: мои карты, мой телефон, мое авто, куплено до брака", - пыталась объяснить Инна, выклянчивая деньги со своих подписчиц, часть которых на самом деле скидывали помощь ее мужу, которого не в первый раз задержали за наркотики.

Напомним, ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин (СДП) попала в скандал. В сеть слили видеоролики вечеринки, на которой чиновница весело проводила время. На видео, состоящем из нескольких видеоклипов, премьер-министр и другие участники вечеринки вместе танцуют и поют.

"Речь идет о личных видео, снятых в частных помещениях. Я сожалею, что они стали достоянием общественности, – заявила Марин на пресс-конференции, организованной в четверг утром", - цитирует ее Yle.fi.

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