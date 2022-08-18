УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
  1. Главная
  3. Stars

"Бурно веселилась": на видео попала тусовка финнского премьера и вызвала скандал

18 августа 2022, 23:53

Чиновница веселилась на частной вечеринке, а также была замечена в нескольких барах со своими друзьями.

Санна Марин
Санна Марин / Instagram

Премьер-министр Финляндии Санна Марин (СДП) попала в скандал. В сеть слили видеоролики вечеринки, на которой чиновница весело проводила время. На видео, состоящем из нескольких видеоклипов, премьер-министр и другие участники вечеринки вместе танцуют и поют.

"Речь идет о личных видео, снятых в частных помещениях. Я сожалею, что они стали достоянием общественности, – заявила Марин на пресс-конференции, организованной в четверг утром", - цитирует ее Yle.fi.

По словам премьер-министра, она знала, что видео снимают, но рассчитывала, что оно не станет публичным. "Да, я веселилась", - заявила она.

Как рассказала Марин, после частной квартиры она с друзьями посетила еще два бара в центре Хельсинки.

В видео упоминается слово "jauhojengi". В повседневном языке слово "jauho", мука или порошок, иногда обозначает наркотики. Марин заявила, что ничего об этом не знает. "Я не знаю, что это такое. Я не знаю, к чему это относится, - добавляет она.

Премьер сообщила, что во время вечеринки пила легкие алкогольные напитки, но не употребляла наркотики.

Напомним,

Вас также может заинтересовать:

Финляндия
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

00:04

Гороскоп на сегодня, 19 августа 2022: Тельцам – ловушка, Весам – затруднения, Стрельцам – неудачи

18 августа, четверг
23:53

"Бурно веселилась": на видео попала тусовка финнского премьера и вызвала скандалВидео

23:38

"Бархатный" сезон в Крыму: у Зеленского обещают новые сюрпризыВидео

22:46

"Неужели добрались до нас": в Крыму звучат новые взрывы, горит авиабаза БельбекВидео

22:41

Войска РФ перебросили два батальона резервов на юг и нанесли авиаудары по Херсонщине – ГенштабВидео

Реклама
22:29

Филлип Киркоров сбежал в США и испугался слов "Слава Украине"Видео

22:26

Истребитель за $50 млн и пленный командир: ВСУ сбили один из новейших самолетов РФ

21:45

"Скоро невестой будет!": Орбакайте показала внучку Пугачевой в купальнике

21:26

"Общежитие – военный объект?": брат чемпионки Европы рассказал о гибели в Харькове их материВидео

21:24

Мощный и опасный грозовой циклон накроет Украину: синоптики назвали, какие области в зоне рискаВидео

21:06

"Не надо воспринимать их как людей": танцовщица из Луцка готова убивать оккупантов

20:54

"Крым – это Украина": у Байдена одобрили удары ВСУ оружием Запада по военным объектам РФ - PoliticoВидео

20:39

Жданов рассказал, чего не хватает ВСУ для контрнаступленияВидео

20:36

Приметы на 20 августа: какие 2 вещи категорически запрещено делать, чтобы не впустить бедыВидео

20:00

Украина пойдет на переговоры с РФ, если ее войска выйдут с оккупированных территорий – ЗеленскийВидео

19:59

"Война закончится за столом переговоров": Эрдоган о встрече Путина и ЗеленскогоВидео

19:50

В РФ мужчина сам на себя написал заявление в полицию, потому что он не поддерживает войну в Украине

19:31

Ракетный удар по Харькову: число погибших сильно возрослоВидео

19:26

Не все так гладко: чем Арсен Мирзоян "задолбал" Тоню Матвиенко до войныВидео

19:15

Оккупанты покинули Запорожскую АЭС и готовятся провести там теракт – разведкаВидео

Реклама
19:04

"Пугачева все это понимала": всплыли любовные похождения Киркорова по мужикам

18:57

Таисия Повалий попала на концерт Кобзона с украинской Черемшиной на устахВидео

18:52

Кошельки будут пустыми: в Украине рекордно подорожал стратегически важный продуктВидео

18:52

Пиррова победа Путина, или Для чего России нужны атаки 24 августамнение

18:42

"Татуировки срезали болгаркой": украинский военный рассказал, как оккупанты издевались над пленнымиВидео

18:23

"Конец господства Запада": Орбан разразился "хотелками" Кремля по войне России против УкраиныВидео

18:05

Полуобнаженную Лесю Никитюк послали на четыре буквы

18:03

Встреча Зеленского с Эрдоганом и Гутерришем: детали переговоровВидео

17:54

"Дома нет ни душа, ни унитаза": пленный оккупант впервые увидел цивилизацию в Украине

17:51

Зрелище не для слабонервных: Долина в микро шортах и с крестом на пол пуза приехала выступать в Крыму

17:30

Бывший муж Ирины Билык заступился за певицу на московской тусовке

17:20

Никаких компромиссов с Россией, условие Украины – возвращение земель в границах 1991 года – ДаниловВидео

17:10

Приметы на 19 августа: какие 5 вещей нельзя делать на Яблочный спас, чтобы весь год не страдатьВидео

17:05

"Не смогут сделать это под пулями": Жданов объяснил, для чего Путину нужно перемириеВидео

17:01

Зеленский провел встречу с Гутерришем: о чем договорилисьВидео

16:58

Экономным хозяйкам на заметку: зачем оборачивать фольгой стеклянные банки

16:47

Визовый бан для россиян в ЕС: в Москве случилась истерикаВидео

16:35

Путинист Владимир Машков впервые отреагировал на проукраинскую позицию дочери

16:30

Украинский телеканал вырезал все эпизоды с танцевального шоу, где была судья Денисова, которая не поддержала Украину

16:26

НАТО может уничтожить режим Путина, не вступая с Россией в прямую войну – БадракВидео

Реклама
16:15

День флага 2022: дата, история государственного символа Украины и поздравления

16:06

Выходной на День Независимости Украины 2022 – будем ли отдыхать 24 августа

16:06

В Крыму снова масштабный пожар: черное пылающее облако поднимается в небоВидео

16:06

40 украинских звезд посвятили украинской армии кавер-версию легендарного хита Майкла ДжексонаВидео

15:54

Фотографировался в образе клоуна: ВСУ отправили домой в мешке оккупанта из БурятииВидео

15:52

Кушанашвили заступился за затравленную в РФ Вайкуле, напомнив о болезни певицы

15:49

А Потап? Настя Каменских вернулась в Украину

15:36

В Польше полиция скрутила пьяного русского, который бросался на медиков и кричал "Я люблю Путина!"Видео

15:30

Состоялась встреча Зеленского и Эрдогана во Львове: что известно

15:20

Улетная закуска на зиму: превосходный рецепт за 30 минутВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять