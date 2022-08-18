"Бурно веселилась": на видео попала тусовка финнского премьера и вызвала скандал

Чиновница веселилась на частной вечеринке, а также была замечена в нескольких барах со своими друзьями.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин (СДП) попала в скандал. В сеть слили видеоролики вечеринки, на которой чиновница весело проводила время. На видео, состоящем из нескольких видеоклипов, премьер-министр и другие участники вечеринки вместе танцуют и поют.
"Речь идет о личных видео, снятых в частных помещениях. Я сожалею, что они стали достоянием общественности, – заявила Марин на пресс-конференции, организованной в четверг утром", - цитирует ее Yle.fi.
По словам премьер-министра, она знала, что видео снимают, но рассчитывала, что оно не станет публичным. "Да, я веселилась", - заявила она.
Как рассказала Марин, после частной квартиры она с друзьями посетила еще два бара в центре Хельсинки.
В видео упоминается слово "jauhojengi". В повседневном языке слово "jauho", мука или порошок, иногда обозначает наркотики. Марин заявила, что ничего об этом не знает. "Я не знаю, что это такое. Я не знаю, к чему это относится, - добавляет она.
Премьер сообщила, что во время вечеринки пила легкие алкогольные напитки, но не употребляла наркотики.
Напомним,
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