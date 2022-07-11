Джоли затусила с дочерью на концерте Maneskin

Анджелина Джоли с дочерью / Скриншот YouTube

Голливудская актриса и режиссер, которая поддержала Украину в это сложное военное время Анджелина Джоли, побывала на концерте итальянской рок-группы "Maneskin" вместе со своей дочерью Шайло Нувель.

Забавное видео попало в сети. На видео видно, как дочь Джоли явно кайфует от концерта, зная слова песен наизусть.

Сама актриса вначале с некоторым удивлением смотрит на дочь, а потом "включается", ловит энергетику концерта и даже подпевает участникам группы.

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Видео активно разлетелось по сети и вызвало восторг поклонников актрисы по всему миру. По взгляду Анджелины можно прочесть всю палитру эмоций от удивления, до нежности и любви, когда она смотрит на свою дочь.

Напомним, ранее известная актриса и посол доброй воли ООН по делам беженцев Анджелина Джоли призналась, что восхищается стойкостью украинцев, которую они проявили и проявляют в войне против России