УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Будоражит страну": на Волочкову написали донос из-за шпагата на самолете

Дмитрий Видоменко
4 октября 2023, 17:01 обновлено 4 октября, 17:16
Экс-балерина Анастасия Волочкова вновь оказалась в центре скандала. И теперь за свои выходки может понести уголовную ответственность.
Волочкова, самолет
На Волочкову написали донос за шпагат на самолету / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Скандальная артистка из страны-агрессора РФ и бывшая балерина Анастасия Волочкова в который раз устроила провокационную фотосессию. Она взяла и в уже стотысячный раз показала в Instagram свой шпагат ‒ но прямо на памятнике советскому истребителю "Ла-5".

Но в этот раз ей жители страны-агрессора РФ напихали ей полную панамку критических отзывов. И мигом написали натуральный донос на Волочкову в полицию.

"Подписчики потребовали извиниться за осквернение памяти летчиков, которые отдали свою жизнь за мирное небо над головой. А в заявлении в МВД попросили привлечь ее к ответственности. Полиция проводит проверку", — сообщает пропагандистский Telegram-канал SHOT.

видео дня

Она в долгу не осталась и в ответ покрыла своих хейтеров оскорблениями.

"Кошелки из трущоб своих, они будут обсуждать, как живет Анастасия Волочкова? Как она взмахом ноги будоражит всю страну? Значит, я на правильном пути. Мой патриотизм в том, что я 20 лет бесплатно приглашаю зрителей на свои спектакли, объединяя детей посредством музыки и танца. "Мосфильм", Волочкова у бутафорского самолета с приподнятой ногой. Стройное тело, красивые золотые брюки, и это вы не можете мне простить", ‒ сказала она.

43

Напомним, ранее Анастасия Волочкова угодила в скандал, но на этот раз не с бокалом и шпагатом, а в разборки, касающиеся ее дочери. Конфликт случился из-за того, что ученикам элитного лицея, где обучалась дочь Волочковой, выдали ограниченное количество билетов на выпускной - по три билета на руки.

Ранее также стало известно о том, что Волочкова нашла себе кавалера взамен женатого Джигурды. А беда в том, что ее новый "лучший друг" Прохор Шаляпин предпочитает женщин постарше.

Больше позора Волочковой:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Зеленский – о контрнаступлении: ВСУ продвигаются, но есть три проблемы

Зеленский – о контрнаступлении: ВСУ продвигаются, но есть три проблемы

18:12 Политика
"Понесли тяжелые потери": новые детали десантной операции ГУР в Крыму

"Понесли тяжелые потери": новые детали десантной операции ГУР в Крыму

16:35 Украина
Корабли гоняют из порта в порт: оккупанты пытаются спасти Крымский мост

Корабли гоняют из порта в порт: оккупанты пытаются спасти Крымский мост

16:15 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:16

Какое оружие Путин будет выпрашивать у Си в Китае: раскрыты важные детали

18:12

Зеленский – о контрнаступлении: ВСУ продвигаются, но есть три проблемы

17:55

В "Нафтогазе" рассказали, как не переплатить за лишние "кубы" в квитанциях:

17:50

Закрепляются на новых рубежах: ВСУ продолжают контрнаступление на юге

17:28

Что сделать 5 октября, чтобы не нуждаться в деньгах: приметы и запреты дня

Россия взяла курс на ядерные испытания, Запад притворяется страусом - ГончарРоссия взяла курс на ядерные испытания, Запад притворяется страусом - Гончар
17:20

Война и бизнес: предприятие с Киевщины привлекло $15 млн инвестиций и экспортирует продукцию на Ближний Восток

17:01

"Будоражит страну": на Волочкову написали донос из-за шпагата на самолете

16:56

Назван "самый вспыльчивый" знак зодиака: с интеллектом тоже проблема

16:35

"Понесли тяжелые потери": новые детали десантной операции ГУР в Крыму

Реклама
16:15

Корабли гоняют из порта в порт: оккупанты пытаются спасти Крымский мост

16:09

В Киеве ресторан месяцами нарушал комендантский час: как отреагировали в МВД

16:07

Сгорбленный и без Брежневой: как сейчас выглядит Константин Меладзе

15:40

NYT: Россия изменила тактику боев, для ВСУ - это новое препятствие

15:30

Аэродромы будут гореть: эксперт рассказал о значении кассетных ракет ATACMS

15:17

Кто стал советником 2-го эпизода "вокальных батлов" Голосу країни на 1+1 Украина

15:14

Спецназовцы высадились в Крыму и ударили по оккупантам: ГУР провело сложную операциюВидео

15:10

В Украине масштабно пересчитают пенсии: как сильно вырастут выплаты

15:08

"Оно того стоит": врач рассказал, как часто нужно менять постельное бельеВидео

14:35

Чем полезна квашеная капуста: фитнес-тренер рассказал про "ударные" плюсы

14:30

Из чего делают зеленку: не зря ее называют бриллиантовой

Реклама
14:28

Линия фронта в море отодвинута на 185 км: в ВСУ рассказали о "критической точке" для судов РФ

14:25

Конфликт в ЕС: из-за споров Макрона и Шольца тормозится помощь Украине

14:24

Формула Зеленского и сила ВСУ: Огрызко рассказал, что нужно Украине для победыВидео

14:01

В бою на Запорожском направлении погиб украинский музыкант Андрей Чепиль

13:38

Вантуз и крот не нужны: сантехники рассказали, как прочистить засор за 10 минут

13:32

Какой сегодня праздник 5 октября: кого нужно поздравить в этот день

13:20

Все уже решено: известна окончательная дата начала переговоров о вступлении в ЕС

13:19

Накроет настоящая осень, будет +4: синоптик назвала дату сильного похолодания

12:49

СБУ поразила С-400 Триумф на Белгородчине: прогремело около 20 взрывовВидео

12:31

Фронт, энергетика и зима: Зеленский раскрыл детали совещания на Харьковщине

12:22

Отказала нога: Стивен Кинг госпитализирован для срочной операции

12:20

Плачевные последствия для врага: в ВСУ сообщили о продвижении под Бахмутом

12:19

Завершено расследование крупнейшего дела Майдана: будут судить Януковича и силовиков

11:55

7 упражнений для похудения при весе 80 кг+: тренер показала, как избавиться от лишнего весаВидео

11:37

Российская ПВО вероятно сбила свой же самолет Су-35 под Токмаком – разведка Британии

11:36

Люди были охвачены огнем: стали известны подробности ДТП с украинцами в ВенецииВидео

11:30

"Это туристы": Данилов ответил политическим гастролерам по Европе

11:16

Как сделать кудри без плойки: голливудская волна с помощью обычных носков

10:47

Удары Украины по России оружием Запада: Блинкен сделал неожиданное заявление

10:46

"Армия Дронов" за месяц поразила почти 140 танков и 270 артиллерийских орудий врага - Минцифры

Реклама
10:36

"Дно бочки видно": адмирал заявил, что у Запада закончились боеприпасы

10:33

Побег начался: мэр Мелитополя рассказал о предстоящем "жесте доброй воли"

09:53

У ВСУ есть 6-8 недель: у Байдена сделали прогноз о погоде и контрнаступлении

09:51

Электронный реестр военнообязанных уже действует, он наполнен на 90% – Федоров

09:40

"Закончит, как Сталин": Свитан рассказал, как умрет ПутинВидео

09:25

Без нее никак: зачем на шортах делают сетку и почему она так важна

09:17

Оккупанты атаковали Кривой Рог: произошли взрывы, на город еще летят скоростные ракеты

09:05

Лунный день 5 октября: о какой опасности предупреждает Месяц в этот день

08:58

Ожила и выразительно шевелится "международная жизнь россии"мнение

08:44

В Венеции автобус слетел с эстакады и загорелся: среди погибших - украинцыВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять