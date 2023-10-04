"Будоражит страну": на Волочкову написали донос из-за шпагата на самолете

Экс-балерина Анастасия Волочкова вновь оказалась в центре скандала. И теперь за свои выходки может понести уголовную ответственность.

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На Волочкову написали донос за шпагат на самолету / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Скандальная артистка из страны-агрессора РФ и бывшая балерина Анастасия Волочкова в который раз устроила провокационную фотосессию. Она взяла и в уже стотысячный раз показала в Instagram свой шпагат ‒ но прямо на памятнике советскому истребителю "Ла-5".

Но в этот раз ей жители страны-агрессора РФ напихали ей полную панамку критических отзывов. И мигом написали натуральный донос на Волочкову в полицию.

"Подписчики потребовали извиниться за осквернение памяти летчиков, которые отдали свою жизнь за мирное небо над головой. А в заявлении в МВД попросили привлечь ее к ответственности. Полиция проводит проверку", — сообщает пропагандистский Telegram-канал SHOT.

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Она в долгу не осталась и в ответ покрыла своих хейтеров оскорблениями.

"Кошелки из трущоб своих, они будут обсуждать, как живет Анастасия Волочкова? Как она взмахом ноги будоражит всю страну? Значит, я на правильном пути. Мой патриотизм в том, что я 20 лет бесплатно приглашаю зрителей на свои спектакли, объединяя детей посредством музыки и танца. "Мосфильм", Волочкова у бутафорского самолета с приподнятой ногой. Стройное тело, красивые золотые брюки, и это вы не можете мне простить", ‒ сказала она.

Напомним, ранее Анастасия Волочкова угодила в скандал, но на этот раз не с бокалом и шпагатом, а в разборки, касающиеся ее дочери. Конфликт случился из-за того, что ученикам элитного лицея, где обучалась дочь Волочковой, выдали ограниченное количество билетов на выпускной - по три билета на руки.

Ранее также стало известно о том, что Волочкова нашла себе кавалера взамен женатого Джигурды. А беда в том, что ее новый "лучший друг" Прохор Шаляпин предпочитает женщин постарше.

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