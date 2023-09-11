"А волосы где?": облысевшая Волочкова превратилась в Майкла Джексона

Анастасия Волочкова неудачно сходила в салон красоты.

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Облысевшую Волочкову перепутали с Майклом Джексоном / Фото: скриншот Instagram

Российскую балерину Анастасию Волочкову опозорили в сети после похода к стилисту.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в салоне красоты.

Волочкова показала "впечатляющий" результат работы стилиста - подписчики подняли на смех новый образ одиозной балерины.

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"Майкл Джексон, одно лицо", "А где волосы? Три соломины сожжённые", "Я только не пойму, а где волосы? Вам же перепаливают волосы очень сильно", "А волосы где?", - писали в комментариях под публикацией Волочковой.

В сети высмеяли Волочкову / скриншот

Напомним, ранее Анастасия Волочкова угодила в скандал, но на этот раз не с бокалом и шпагатом, а в разборки, касающиеся ее дочери. Конфликт случился из-за того, что ученикам элитного лицея, где обучалась дочь Волочковой, выдали ограниченное количество билетов на выпускной - по три билета на руки.

Ранее также стало известно о том, что Волочкова нашла себе кавалера взамен женатого Джигурды. Новый "лучший друг" Прохор Шаляпин предпочитает женщин постарше.

Больше позора Волочковой:

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