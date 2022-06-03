Стриптизер-путинист Тарзан с примитивной матерщиной обрушился на НАТО

Сергей Глушко ("Тарзан") / коллаж ua.depositphotos.com

Скандально известный российский стриптизер Сергей Глушко (более известный как Тарзан - супруг поп-певицы Наташи Королевой), в очередной раз оскандалился своими высказываниями в поддержку российской агрессии. В этот раз на своей странице в социальной сети Instagram Глушко в грубой и матерщинной форме высказал угрозы Североатлантическому альянсу.

"Вы, мрази, русским жить хотели Zапретить?! Расширили свой [сфинктер - Главред] и НАТО. Мы били вас за это, бьем и будем бить! Не наши методы, но надо, Федя, надо!", ‒ ни к селу, ни к городу вспомнил дурновкусную советскую комедию стриптизер.

Глушко на этом не остановился и даже позволил себе наглость советовать Североатлантическому альянсу "учить историю" ‒ видимо, в том ее варианте, который распространяет русская пропаганда.

"Зарубите это на своих иностранных носах! Учите историю, пока она сама вас не выучила. Аты-баты, [устраиваем коитус - Главред] НАТО", ‒ подытожил муж Королевой.

Напомним, ранее мать певицы Наташи Королевой Людмила Порывай поддержала Украину и отреклась от зятя-путиниста Тарзана.

На своей страничке в Instagram она опубликовала патриотический пост и сразу отписалась от стриптизера, который регулярно транслирует кремлевскую пропаганду в своих соцсетях.

76-летняя уроженка Украины Порывай, уже тридцать лет живущая в США, выразила надежду, что "ужас" в ее Родине скоро закончится.

"Моя сестричка, родственники, друзья, подруги и моя страна, в которой я родилась и которую люблю всей душой! Я переживаю и страдаю вместе с вами! Верю в то, что этот ужас скоро закончится! Молю Бога за всех вас! Мое сердце из вами", – говорится в подписи к посту.

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