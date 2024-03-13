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"Страшные взрывы": Могилевская записала видео во время обстрела Кривого Рога

Элина Чигис
13 марта 2024, 09:46
Наталья Могилевская не могла начать концерт в Кривом Роге из-за страшных взрывов в городе.
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская не смогла начать концерт из-за обстрела Крового Рога / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская записала видео со своей командой в Кривом Роге, где перед концертом гремели взрывы из-за террористического удара РФ по мирному городу.

На своей странице в Instagram артистка рассказала, что находится вместе с командой в коридоре.

"Мы в Кривом Роге, сейчас страшные взрывы, страшная тревога, страшное нападение. Мы не можем начать концерт. Я хочу передать всем поддержку, мы в коридоре. Мы нормально, держимся, просто громко очень сильно", — сказала Наталья.

видео дня

Певица вместе с командой спела свою песню "Я повертаюсь", чтобы поднять дух подписчикам.

Поклонники звезды поблагодарили певицу и написали множество комментариев:

"Наталья, вы сильный и мужественный человек. Пусть Господь хранит вас, вашу семью и всю творческую команду";

"Какая вы смелая и талантливая. Ваша поддержка людей — это главное";

"Наташа, может хоть сейчас кто-то обратит внимание! В Кривом Роге каждый день такое. Поезжайте в Никополь, там вообще нет жизни".

Могилевская тогда еще не знала, что ракета попала в жилой дом, в последствии чего погибло 4 человека, 43 раненых, 12 из которых дети.

В комментарии телеграмм-каналу "Свои. Кривой Рог" Могилевская сообщила, что после отбоя тревоги вернулась в концертный зал. Во время выступления ей сказали, что погибли люди.

"Я остановила концерт, поехала спрашивать, нужна ли моя помощь. Я могу поддержать сбор денег на квартиру людям, ну хоть что-то сделать, потому что общие сейчас в этом горе. Я на соседней улице была, я тоже могла оказаться под тем прилетом. Ну я не могла продолжать концерт",– сказала исполнительница.

Кто такая Наталья Могилевская?

Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Отметим, Наталья Могилевская рассказала, почему скрывала, что удочерила двух девочек. Певица хотела, чтобы дети адаптировались и отошли от ужасов войны, которые они увидели.

А также недоброжелатели захейтили в соцсетях Наталью Могилевскую за пиар на приемных детях, певица не смолчала и ответила обидчикам.

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Наталья Могилевская новости шоу бизнеса Кривой Рог
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