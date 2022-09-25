"Страшко" из популярного сериала рассказала, будет ли возвращаться в Украину

Ирина Поплавская в роли Насти Глушко, главной героини сериала Моя улюблена Страшко / instagram.com/ya_ne_strashko

Украинская актриса, звезда сериала Моя улюблена Страшко Ирина Поплавская в интервью для ЖВЛ рассказала, где находится во время войны в Украине, планирует ли возвращаться на родину, и какая встреча заставила ее впервые по-настоящему улыбнуться.

Так Поплавская призналась, что была в сильнейшей депрессии с начала полномасштабной войны. Ей даже понадобилась помощь психолога, чтобы справиться со своими эмоциями.

"Было время, когда я была в очень депрессивном состоянии. И была очень уязвимой. Даже обращалась к психологу, но сейчас уже немного полегче в этом смысле", - признается актриса.

Во время войны она перебралась в Германии, где проживает ее тетя. Сперва она оказалась на севере страны, а сейчас живет в Берлине, где, по ее словам, в кругу друзей и единомышленников имеет возможность помогать Украине. "В самом Берлине я уже четыре месяца, а в Германии – полгода. Я хотела уехать, как только началась война. Мне очень страшно было, но я никак не могла уговорить маму уехать тоже. А потом, когда начали бомбить атомную электростанцию ​​в Энергодаре, меня очень сильно накрыло. Мы выбрали Германию, потому что здесь у меня живет тетя уже 12 лет. Это на севере Германии. А потом я увидела, что в Берлине есть разные проекты для украинских актеров, то есть пытаются поддерживать, делать что-то о войне. И я поэтому поехала в Берлин. ...В Берлине у меня много знакомых. Это очень поддерживает. Я поняла, если бы у меня не было возможности с кем-то увидеться, поговорить на родном своем языке, было бы очень тяжело. И это тоже не дает сойти с ума", - рассказывает Поплавская.

Пока она не строит планов - ни на будущее в целом, ни на возвращение в Украину в частности: "Такого, что я решила, что все, я больше не вернусь, такого нет. Но и какой-то уверенности, что будет завтра и какого-нибудь четкого плана действий, что мне делать завтра, нет. Чувствую себя человеком, которому нечего терять и за что держаться. Когда будет возможность заниматься своей профессией, я вернусь. После войны я приехала бы повидаться со всеми", - говорит актриса.

На вопрос, с кем она поддерживает связь из украинских коллег, она отмечает своего партнера по сериалу Моя улюблена Страшко Александра Соколова. "Мы списываемся периодически. И Театр на Левом берегу Днепра, они были на гастролях со спектаклем Плохие дороги, и мы виделись с Сашей Соколовым. Я была прямо супер-счастлива его видеть. И да, мы общаемся", - с улыбкой поделилась Поплавская.

Ранее жена российского музыканта, певца и иноагента Андрея Макаревича, который открыто поддерживает Украину в войне с Россией, Эйнат Кляйн обратилась к своим подписчикам на украинском языке с мотивирующим посланием.

Также французский актер театра и кино Ален Делон выразил свою поддержку Украине - он процитировал легендарный стих Заповіт Тараса Шевченко на французском языке.

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