"Столько приятных воспоминаний": невеста бывшего мужа Ани Лорак побывала на малой родине певицы

Невеста бывшего мужа Ани Лорак побывала на малой родине певицы / скриншот

Невеста экс-супруга Ани Лорак Лилия Реус похвасталась фигурой, побывав на малой родине украинской певицы.

26-летний украинская визажистка на своей страничке в Instagram опубликовала фото из Черновцов. Бывшая жена 45-летнего турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу Ани Лорак родилась в городе Кицмань Черновицкой области.

"Соскучилась гулять по улицам Черновцов. Столько приятных воспоминаний и незабываемых моментов, связанных с этим городом", – написала она в подписи к фото, на котором позировала в обтягивающем топе и "велосипедках".

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Ранее мы сообщали, что бывший муж Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу трогательно поздравил свою новую возлюбленную, украинскую визажистку Лилию Реус, с 26-летием.

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