Стивен Кинг не приедет в Украину: "Укрзализныця" опровергла фейковую информацию

"Укрзализныця" опровергла фейковую информацию о приезде Стивена Кинга / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com

На днях во всемирной Сети распространилась информация о том, что якобы мастер жанра "хоррор", легендарный американский писатель Стивен Кинг приедет на поезде из Польши в Киев. Однако компания "Укрзализныця" на своей официальной странице в Twitter опровергла этот слух.

Изначально неправдивую информацию, якобы со ссылкой на собственные источники, опубликовало одно из украинских СМИ. Ему-то и доверились люди, которые наполняют контентом официальный Telegram-канал Верховной Рады. И уже оттуда такая информация массово распространилась в СМИ.

"СМИ в Украине (ложно) сообщили, что Стивен Кинг прибыл в Киев и, честно говоря, наш поезд еще никогда не чувствовал себя таким опустошенным. Господин Кинг, железная дорога к вашим услугам!" – говорится в сообщении "Укрзализныци".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Стивен Кинг опубликовал пост о войне России в Украине и в саркастичной форме обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

"Продолжай, Влад. Украина опустошит твою казну и обескровит тебя", - написал американец.

Кроме того, Кинг выразил восхищение силой и мужеством украинского народа.

"Путин считал, что имеет дело с комнатной собачкой. На деле же он столкнулся с росомахой. Слава Украине!" - говорил писатель

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