УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Стивен Кинг не приедет в Украину: "Укрзализныця" опровергла фейковую информацию

4 ноября 2022, 23:20

На днях в Сети распространилась информация - якобы американский писатель Стивен Кинг отправился в Украину. Но она оказалась ошибочной.

Кинг, поезд
"Укрзализныця" опровергла фейковую информацию о приезде Стивена Кинга / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com

На днях во всемирной Сети распространилась информация о том, что якобы мастер жанра "хоррор", легендарный американский писатель Стивен Кинг приедет на поезде из Польши в Киев. Однако компания "Укрзализныця" на своей официальной странице в Twitter опровергла этот слух.

Изначально неправдивую информацию, якобы со ссылкой на собственные источники, опубликовало одно из украинских СМИ. Ему-то и доверились люди, которые наполняют контентом официальный Telegram-канал Верховной Рады. И уже оттуда такая информация массово распространилась в СМИ.

Скриншот из видео

"СМИ в Украине (ложно) сообщили, что Стивен Кинг прибыл в Киев и, честно говоря, наш поезд еще никогда не чувствовал себя таким опустошенным. Господин Кинг, железная дорога к вашим услугам!" – говорится в сообщении "Укрзализныци".

Скриншот из видео

Напомним, ранее сообщалось о том, что Стивен Кинг опубликовал пост о войне России в Украине и в саркастичной форме обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

"Продолжай, Влад. Украина опустошит твою казну и обескровит тебя", - написал американец.

Кроме того, Кинг выразил восхищение силой и мужеством украинского народа.

"Путин считал, что имеет дело с комнатной собачкой. На деле же он столкнулся с росомахой. Слава Украине!" - говорил писатель

Другие новости:

Стивен Кинг война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:44

"Мы первая нация, переживающая ужас войны в прямом эфире": Осадчая мощно написала об украинцах

23:26

"Мы красивые, мы русские": истеричка Киркоров бесится из-за санкций

23:20

Стивен Кинг не приедет в Украину: "Укрзализныця" опровергла фейковую информацию

23:20

Как избавиться от пауков в доме навсегда: проверенные методы

23:06

На грани: Рианна выгуляла умопомрачительно обтягивающее платье

Реклама
23:00

"Отправляют тысячи людей в "мясорубку": Зеленский раскрыл ложь Кремля насчет переговоровВидео

22:35

В Украине отключили более тысячи терминалов Starlink из-за проблем с финансированием - CNN

22:32

РФ угрожает Израилю местью в случае поставок оружия Украине - BloombergВидео

22:29

США помогут ВСУ в освобождении Херсона: у Байдена рассказали о подготовке операцииВидео

22:01

Какие брови молодят после 40 лет: простые трюки для результата, который вдохновит

21:49

Контрнаступление на Запорожье: оккупанты вывели войска из Каменки - ГенштабВидео

21:42

РФ ударила Калибрами: ВСУ сбили три крылатые ракеты оккупантовВидео

21:36

Приходько назвала настоящую причину возвращения Потапа в Украину

21:15

ВСУ "откобзонили" почти два десятка оккупантов на ХерсонщинеВидео

20:46

Советник Байдена неожиданно прибыл в Киев: Салливан обсудил с Зеленским потребности армииВидео

19:48

Её убили из-за одной фразы об Украине: в Скадовске оккупанты публично казнили медсестру - СМИВидео

19:27

"Будут серьезные последствия": страны G7 призвали Путина прекратить ядерную риторикуВидео

19:20

Что будет после смерти Путинамнение

19:00

Перестанут работать: почему деньги категорически нельзя хранить в спальне

18:27

Ядерный удар или авария на атомной станции: астролог предупредила об опасности 8 ноябряВидео

Реклама
18:20

Она уже близко: на Землю совсем скоро обрушится магнитная буряВидео

18:16

"Мы сшибаем все самолеты": эксперт пояснил, почему Херсон не станет вторым МариуполемВидео

18:12

Favbet Foundation передал ВСУ еще два автомобиля для фронта

17:50

Танки с БТР, бронекатера и дроны: Пентагон объявил о новых поставках для ВСУВидео

17:42

Почему без отключения света в Киеве и области не обойтись: объяснение экс-министра энергетикиВидео

17:27

Сам захотел убивать украинцев: ВСУ ликвидировали фаната московского ЦСКАВидео

17:26

Бунт из-за мобилизации: в Приморье готовят массовые акции неповиновенияВидео

17:12

Путин ляпал о нападении на Украину и вдруг назвал свой режим в России неонацистскимВидео

17:08

Пытали и казнили сотнями: западные эксперты назвали имена бучанских палачейВидео

17:05

Усидеть на двух стульях: Земфира на концерте поддержала украинцев, но призналась России в любвиВидео

16:59

РФ прячет ракеты на Курской АЭС, там могут быть и иранские дроны - ГУРВидео

16:51

Груз 200 для Белгородской области: ВСУ уничтожили подполковника РФ - комбата оккупантовВидео

16:39

Мобильным операторам свет не отключают: в Yasno объяснили, почему у украинцев исчезает связь без светаВидео

16:10

Путин собрался "вывезти" жителей Херсона и наловил в РФ воевать с Украиной 318 тыс. человекВидео

15:59

"Путин – изгой и аутсайдер": в ОП назвали "будущего лидера" РоссииВидео

15:57

Украина получит хорошие новости: Резников анонсировал новый пакет военной помощи от СШАВидео

15:52

Путин решил раздавать украденное в Украине зерно африканцам - Эрдоган

15:34

Разрезается перочинным ножом: в РФ мобилизованным выдали "пластмассовые" каскиВидео

15:28

В России умерла 41-летняя эстрадная певица

15:28

"Идут по трупам своих": российские оккупанты пытаются прорвать оборону в Луганской области - ГайдайВидео

Реклама
15:24

"Украинцы будут кормить черешней": Симоньян выдала отборный бред насчет путинской "денацификации"

15:09

Дешевле и качественнее, чем в магазине: как сделать свечи своими руками в домашних условиях

14:59

Жителям Киевщины отключают воду: в ОВА предупредили о перебояхВидео

14:50

Россияне потенциально готовы к "акту доброй воли" в Херсоне - РезниковВидео

14:49

"Тысячу двести раз говорил, планов нет": Лукашенко в истерике отрицает сценарий атаки на УкраинуВидео

14:43

Мог няньчить внуков, но поехал убивать украинцев: ВСУ ликвидировали 59-летнего деда-оккупантаВидео

14:31

"Пойдет на безумные поступки": полковник ФСБ оценил вероятность ликвидации ПутинаВидео

14:30

ВСУ освободят Херсон и подойдут вплотную к Крыму – астролог предсказал события на фронте в ноябреВидео

14:25

"Диалог с Россией возможен": Зеленский назвал условие возвращения к переговорам с РФ

14:22

Россияне могут подорвать Каховскую ГЭС, если ВСУ пойдут в наступление на Крым - Свитан

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осень
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять