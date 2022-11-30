Ставит точку: Алла Пугачева закрывает свою последнюю компанию в РФ

Певица уже подала заявление о ликвидации бизнеса. Решение должно быть озвучено 1 декабря.
Российская певица Алла Пугачева закрывает свою последнюю компанию в России – ООО "АБП", которая занималась деятельностью в сфере радиовещания, изготовления музыки и звукозаписи.
Заявление о ликвидации компании певица подала еще 23 ноября. Решение по этому поводу должны озвучить в четверг, 1 декабря. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
С помощью фирмы "АБП" в 2010 году вела деятельность радиостанция "Радио Алла", директором которой отмечалась гендиректор певицы Елена Чупракова.
Также Пугачева с помощью именной фирмы занималась организацией собственных выступлений.
Напомним, ранее певица Кристина Орбакайте трогательно поздравила Аллу Пугачеву с Днем матери. На своей странице в Instagram она опубликовала снимки, на которых позировала вместе с Примадонной и детьми.
Также ранее Любовь Успенская "в шутку" пригрозила Алле Пугачевой смертью. Успенская поделилась воспоминанием о Примадонне, которую, по ее заверению, всё еще считает крупной фигурой в музыке.
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