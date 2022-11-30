Ставит точку: Алла Пугачева закрывает свою последнюю компанию в РФ

Алла Пугачева закрывает свою последнюю компанию в РФ/ скрин

Российская певица Алла Пугачева закрывает свою последнюю компанию в России – ООО "АБП", которая занималась деятельностью в сфере радиовещания, изготовления музыки и звукозаписи.

Заявление о ликвидации компании певица подала еще 23 ноября. Решение по этому поводу должны озвучить в четверг, 1 декабря. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

С помощью фирмы "АБП" в 2010 году вела деятельность радиостанция "Радио Алла", директором которой отмечалась гендиректор певицы Елена Чупракова.

Также Пугачева с помощью именной фирмы занималась организацией собственных выступлений.

Напомним, ранее певица Кристина Орбакайте трогательно поздравила Аллу Пугачеву с Днем матери. На своей странице в Instagram она опубликовала снимки, на которых позировала вместе с Примадонной и детьми.

Также ранее Любовь Успенская "в шутку" пригрозила Алле Пугачевой смертью. Успенская поделилась воспоминанием о Примадонне, которую, по ее заверению, всё еще считает крупной фигурой в музыке.

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