"Спасибо судьбе": Орбакайте показала архивное фото с Пугачевой

Кристина Орбакайте посвятила трогательный пост Алле Пугачевой и своим детям.
Певица Кристина Орбакайте трогательно поздравила Аллу Пугачеву с Днем матери.
На своей страничке в Instagram она опубликовала снимки, на которых позировала вместе с Примадонной и своими детьми.
"С Днём Мамы! Спасибо судьбе быть счастливой Дочерью и Матерью", - подписала фото Орбакайте.
Примечательно, что комментарии к публикации певица решила скрыть. Судя по всему, она не захотела читать комментарии о Пугачевой, которую признали в России иноагентом.
Ранее мы писали, что российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о войне в Украине, поделилась кадрами с отдыха. Дочь Аллы Пугачевой на своей страничке в Instagram опубликовала фото внучки Примадонны.
Также мы писали, что юморист Максим Галкин, который сразу выступил против войны в Украине, очаровал поклонников милым архивным фото с женой Аллой Пугачевой. Черно-белый снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.
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