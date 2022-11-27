"Спасибо судьбе": Орбакайте показала архивное фото с Пугачевой

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте / instagram.com/orbakaite_k

Певица Кристина Орбакайте трогательно поздравила Аллу Пугачеву с Днем матери.

На своей страничке в Instagram она опубликовала снимки, на которых позировала вместе с Примадонной и своими детьми.

"С Днём Мамы! Спасибо судьбе быть счастливой Дочерью и Матерью", - подписала фото Орбакайте.

Примечательно, что комментарии к публикации певица решила скрыть. Судя по всему, она не захотела читать комментарии о Пугачевой, которую признали в России иноагентом.

Кристина Орбакайте и Алла Пугачева / instagram.com/orbakaite_k/

Кристина Орбакайте с детьми / instagram.com/orbakaite_k/

Ранее мы писали, что российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о войне в Украине, поделилась кадрами с отдыха. Дочь Аллы Пугачевой на своей страничке в Instagram опубликовала фото внучки Примадонны.

Также мы писали, что юморист Максим Галкин, который сразу выступил против войны в Украине, очаровал поклонников милым архивным фото с женой Аллой Пугачевой. Черно-белый снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

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