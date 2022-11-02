Россияне набросились на "неправильную" дочь Орбакайте / instagram.com/orbakaite_k/

Дочь певицы Кристины Орбакайте накликала на себя гнев россиян, заговорив на русском языке.

Внучка Примадонны блестяще овладела английским языком, на котором она, судя по всему, не только говорит, но и думает. При этом поклонники артистки по-прежнему считают Клаву русской.

Тайное стало явным благодаря очередной публикации Кристины Орбакайте в соцсетях. Как оказалось, внучка Примадонны с трудом говорит на русском. Это заставило россиян плеваться желчью в сторону маленькой Клавы.

"Девочка вообще русским языком не владеет", "Ого, понятно, какой язык в доме Кристины ходовой", "Лучше бы она вообще молчала, мои уши это второй раз не переживут", - писали обозленные россияне в сети.

Ранее мы писали, что российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о войне в Украине, поделилась кадрами с отдыха. Дочь Аллы Пугачевой на своей страничке в Instagram опубликовала фото внучки Примадонны.

Также мы писали, что юморист Максим Галкин, который сразу выступил против войны в Украине, очаровал поклонников милым архивным фото с женой Аллой Пугачевой. Черно-белый снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

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