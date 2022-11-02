Россияне набросились на "неправильную" дочь Орбакайте

Обозленные россияне высказали все, что думают о внучке Аллы Пугачевой.
Дочь певицы Кристины Орбакайте накликала на себя гнев россиян, заговорив на русском языке.
Внучка Примадонны блестяще овладела английским языком, на котором она, судя по всему, не только говорит, но и думает. При этом поклонники артистки по-прежнему считают Клаву русской.
Тайное стало явным благодаря очередной публикации Кристины Орбакайте в соцсетях. Как оказалось, внучка Примадонны с трудом говорит на русском. Это заставило россиян плеваться желчью в сторону маленькой Клавы.
"Девочка вообще русским языком не владеет", "Ого, понятно, какой язык в доме Кристины ходовой", "Лучше бы она вообще молчала, мои уши это второй раз не переживут", - писали обозленные россияне в сети.
Ранее мы писали, что российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о войне в Украине, поделилась кадрами с отдыха. Дочь Аллы Пугачевой на своей страничке в Instagram опубликовала фото внучки Примадонны.
Также мы писали, что юморист Максим Галкин, который сразу выступил против войны в Украине, очаровал поклонников милым архивным фото с женой Аллой Пугачевой. Черно-белый снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.
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