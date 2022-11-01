Басков сцепился с Орбакайте на росТВ

Путинист Николай Басков решил посмеяться над своей коллегой.
Российский певец Николай Басков подколол Кристину Орбакайте, которая предпочитает отмалчиваться о войне в Украине и отъезде своей мамы Аллы Пугачевой в Израиль.
В эфире очередного выпуска шоу "Ну-ка, все вместе!" на росТВ Орбакайте призналась, что осталась в восторге от передачи.
"Как я вам тут всем завидую! Где я раньше была? До полуфинала только добралась", - заявила дочь Пугачевой.
Услышав эту реплику, Басков не упустил случая публично подколоть Орбакайте. По его мнению дочь Пугачевой отсутствовала на проекте из-за того, что до самого последнего момента страдала "звездной болезнью": "Ты в небе парила, как перелетная птица". Певица ничего не стала отвечать своему коллеге по сцене.
Напомним, ранее Николай Басков, который активно поддерживает войну в Украине, увяз в гей-скандал.
Шоумен Рустам Солнцев рассказал, что раньше Николай Басков продюсировал и одновременно любил Алекса Малиновского, но пара рассталась.
Также мы писали, что российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о войне в Украине, поделилась кадрами с отдыха. Дочь Аллы Пугачевой на своей страничке в Instagram опубликовала фото внучки Примадонны.
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