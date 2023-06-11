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Стаса Пьеху госпитализировали в кардиореанимацию в Москве

Алена Кюпели
11 июня 2023, 10:03 обновлено 11 июня, 10:20
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Российскому артисту Стасу Пьехе стало плохо ночью. Он сам вызвал себе скорую.
Стас Пьеха оказался в реанимации
Стас Пьеха оказался в реанимации / Instagram/wolfieha

Российский певец Стас Пьеха оказался в реанимации.

По информации пропагандистского телеграмм-канала Shot, 42-летний певец ночью вызвал скорую из-за проблем с сердцем.

Сообщается, что его тут же забрали в кардиореанимацию. "Его госпитализировали в Боткинскую больницу", - сообщил канал.

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Напомним, ранее Стас Пьеха попал в больницу из-за острого приступа панкреатита. "Жить я буду, петь тоже... Глобальных изменений не последует, возможно корректировка питания, режима и нагрузок. Каждый раз, прежде чем начать практиковать любовь к себе, мне требуется увесистый повод, надеюсь данного урока мне хватит! Пока я в безопасности, лечусь и прохожу полный чекаут", - сообщил Пьеха на своей странице в Instagram.

Кроме того, ранее Пьеха тяжело переболел коронавирусом. Еще раньше сообщалось о проблемах с наркотиками.

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Стас Пьеха
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