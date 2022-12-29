Старый дед: как после пьяного дебоша и психушки выглядит "буржуй" Валерий Николаев

Актер пришел жаловаться на судьбинушку на "мыльное" российское ток-шоу.

Как Валерий Николаев выглядит после принудительного лечения в психиатрической лечебнице / Telegram

Российский актер, звезда сериала День рождения буржуя Валерий Николаев в начале февраля попал в психушку с диагнозом "биполярное расстройство". Лечение ему было предписано судом после ряда проблем с законом.

Из дурдома его выписали в конце марта, однако с тех пор артист, который и до этого отличался эксцентричным характером, потерял благосклонность зрителей, и не имеет работы. В надежде напомнить аудитории про себя, Николаев посетил передачу Андрея Малахова.

В студии он признался, что проблемы с алкоголем и психикой начались у него еще в 2016 году - после смерти отца. Актер не смог справиться с утратой, и искал утешения в бутылке. Остальные проблемы начали накатываться, как снежный ком.

Сейчас Николаев сожалеет о своем поведении, ведь оно загубило его карьеру - ролей актеру не дают, а если и приглашают, то на уже приевшиеся амплуа, которые более не вдохновляют Валерия.

"Спорт остался, физически я много делаю. Но у тебя появляется апатия, тебя опять пытаются попросить сыграть то, что ты делал уже много раз. А хочется другое, еще раскрыться. В результате ты гаснешь и становишься лучшим другом дивана", - цитируют жалобы артиста росСМИ. К слову, в студии у Малахова Валерий Николаев выглядел на удивление опрятно и ухожено, хоть и постаревшим. На передачу он пришел в сопровождении супруги, гимнастки Эльмиры Земсковой.

Как Валерий Николаев выглядит после принудительного лечения в психиатрической лечебнице / Скриншот

Ранее стало известно, что латышская певица Лайма Вайкуле, в знак протеста против военной политики РФ и войны в Украине, решила отказаться от русского языка.

Также западные СМИ опубликовали настоящую причину, почему британского актера Генри Кавилла уволили из сериала Ведьмак, где тот играл главную роль. По словам инсайдеров, на съемочной площадке "Геральт" вел себя крайне токсично с женщинами.

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