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Звезда День рождения буржуя угодил в спецприемник, а потом и в психушку

15 февраля 2022, 00:01

У актера диагностировали биполярное расстройство. Он говорит, что его облили кипятком.

Валерий Николаев в психушке/ Телеграм

Известный российский актер Валерий Николаев попал в психиатрическую клинику.

Как сообщает Telegram-канал 112, в больницу он попал из спецприемника полиции, где находился из-за того, что был за рулем пьяным.

В камере, где Николаев должен был отсидеть 15 суток, он поссорился с другим заключенным из Таджикистана и заявил, что тот вылил на него поллитра кипятка. По словам звезды, у него обожжено 40% тела. Однако ни полиция, ни медики этих следов не обнаружили.

В связи с чем, Николаеву поставили диагноз - биполярное расстройство.

Как известно, 56-летний Валерий Николаев сыграл в таких фильмах и сериалах, как День рождения буржуя, Настя, Терминал, Ширли-мырли, Поворот, Обучаю игре на гитаре, Ведьма и Родина ждет.

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Также ранее Ани Лорк предстала перед поклонниками в наряде с высоким разрезом и засветила прелести без нижнего белья. Поклонника даже назвали ее "дивой без трусиков".

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