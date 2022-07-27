Старший сын Арнольда Шварценеггера снялся в юбке в складочку для популярного глянца

Патрик Шварценеггер надел юбку для фотосессии в глянце / instagram.com/patrickschwarzenegger

Американский актер, модель и старший сын Арнольда Шварценеггера, Патрик Шварценеггер уверенными шагами пробивает себе дорогу в мир большого кино. При этом артист не отказывается даже от маленьких ролей, ведь считает, что не бывает незначительных съемок.

2022 год оказался для Патрика успешным - 28-летний актер снялся в двух сериалах, Лестница и Список смертников, которые имеют большие шансы на успех.

В связи с этим его пригласили стать лицом обложки для нидерландского выпуска журнала Numéro. Снимки появились на официальной странице глянца в Instagram. В фотосессии Шварценеггер-младший примерил множество образов, в которые вжился со всей артистичностью.

Один из луков привлек особое внимание поклонников - для съемки Патрик надел юбку. Актер позировал в красном жакете, белой майке и длинной, почти в пол, складчатой юбке в бело-черную полоску.

Патрик Шварценеггер надел юбку для фотосессии в глянце / instagram.com/numero_netherlands

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