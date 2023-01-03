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Старшая дочь Виктора Ющенко показала его единственного внука в день совершеннолетия парня

3 января 2023, 11:53
Виктор был назван в честь бывшего президента Украины, и во многом похож на своего именитого деда.
Виктор Ющенко, Виталина Ющенко
Виталина Ющенко назвала своего единственного сына в честь отца / instagram.com/vitalinayushchenko

Старшая дочь украинского политика и третьего президента Украины Виктора Ющенко Виталина Ющенко сегодня отмечает особенный день, ведь 18 лет назад она родила своего единственного сына, которым очень гордится.

Мальчика назвали в честь его именитого деда Виктором, и уже сейчас, когда он едва стал совершеннолетним, он проявляет волевой характер и безграничную любовь к Украине

Виталина на своей странице в Instagram опубликовала ролик, сделанный из серии снимков 18-летнего Виктора в кругу семьи, в домашней атмосфере - с матерью, сестрами и Виктором Андреевичем.

"Тебе сегодня 18! Мой любимый Сынок, мой прекрасный Сын, спасибо, что ты у меня есть! Спасибо, что ты Украинец и про Украину! Я всегда рядом с тобой! Пусть тебе будет интересно и радостно жить и пусть все задуманное во благо осуществляется в тебе, у тебя и вокруг тебя в свободной Нашей Украине! Пусть твоя жизнь сложится так, как ты о ней мечтаешь. Главная твоя мечта ни для кого не секрет, Победа обязательна и очень скоро. Я рядом и я для тебе! Пусть Господь хранит тебя на всех путях, на всяком месте, во всякое время", - написала трогательное поздравление сыну старшая дочь Виктора Ющенко.

К слову, Виктор - единственный внук бывшего президента Украины. Его старшая дочь Виталина также имеет двоих дочерей - Ярину-Доминику (2001 г.р.) и Андриану (2009 г.р.), а сын Андрей воспитывает дочь Варвару (2010 г.р.).

Между внуком и дедом установились теплые отношения. Виктор Андреевич, похоже, смог передать Виктору-младшему частичку своего патриотизма: в этом году парень закончил школу и мама готовила его к поступлению в вуз в Канаде - и качество образования хорошее, и от войны подальше. Однако Виктор сам тайно подал документы в украинское учебное заведение, и вернулся на родину, в страну, с которой мечтает связать свое будущее несмотря на войну.

Ранее украинский актер, звезда сериала Крепостная, Тарас Цымбалюк, который в начале полномасштабной войны в Украине объявил о расставании с супругой, рассекретил личность новой возлюбленной.

Также певица Светлана Лобода показала редкое фото младшей дочери Тильды, отцовство которой приписывали Тилю Линдеману, фронтмену группы Rammstein.

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