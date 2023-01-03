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Старая и беззубая: как выглядела дочь Успенской до пластики

3 января 2023, 21:17
Певица была совершенно неузнаваема и выглядела чуть ли не старше матери.
Любовь Успенская
Любовь Успенская / соцсети

Дочь путинистки и киевлянки, которая опорожняется от радости при получении российского гражданства Любови Успенской Татьяна Плаксина, выглядела до операций, как минимум, неожиданно.

Так, в сети появилось фото, где Плаксина едва ли отошла от травмы, когда она упала с велосипеда и сломала себе челюсть, а также выбила зубы.

Старая и беззубая: как выглядела дочь Успенской до пластики
Татьяна Плаксина. Фото Стархит

После этого в семье начались проблемы: дочь Успенской стала использовать наркотики. Сейчас Плаксина занялась собой, погрузилась в творчеств, а также провела ряд процедур по улучшению собственной внешности. Она похудела, вставила себе зубы и даже наняла стилиста.

Старая и беззубая: как выглядела дочь Успенской до пластики
Татьяна Плаксина. Фото Стархит

Теперь молодая женщина выступает со своей матерью на сцене, увеличивая при этом стоимость корпоративов.

Старая и беззубая: как выглядела дочь Успенской до пластики
Плаксина. Эффект "до" и "после"

Напомним, ранее дочь Любови Успенской, которая кардинально изменила свою внешность, показала пикантное фото.

На своей страничке в Instagram по случаю своего дня рождения она опубликовала снимок в "голом" платье.

Не все поклонники Татьяны Плаксиной были в восторге от такого откровенного образа наследницы Любови Успенской.

Сама Любовь Успенская недавно удивила своим образом на одном из концертов.

В частности, певица появилась практически в трусах и в высоких сапогах. Как бы она не хотела выглядеть молодо, двигается она как 70-летняя баба Люба.

Телеграмм-паблики буквально взорвались ироническими комментариями по поводу голого образа певицы.

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