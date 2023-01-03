Старая и беззубая: как выглядела дочь Успенской до пластики

Дочь путинистки и киевлянки, которая опорожняется от радости при получении российского гражданства Любови Успенской Татьяна Плаксина, выглядела до операций, как минимум, неожиданно.
Так, в сети появилось фото, где Плаксина едва ли отошла от травмы, когда она упала с велосипеда и сломала себе челюсть, а также выбила зубы.
После этого в семье начались проблемы: дочь Успенской стала использовать наркотики. Сейчас Плаксина занялась собой, погрузилась в творчеств, а также провела ряд процедур по улучшению собственной внешности. Она похудела, вставила себе зубы и даже наняла стилиста.
Теперь молодая женщина выступает со своей матерью на сцене, увеличивая при этом стоимость корпоративов.
Напомним, ранее дочь Любови Успенской, которая кардинально изменила свою внешность, показала пикантное фото.
На своей страничке в Instagram по случаю своего дня рождения она опубликовала снимок в "голом" платье.
Не все поклонники Татьяны Плаксиной были в восторге от такого откровенного образа наследницы Любови Успенской.
Сама Любовь Успенская недавно удивила своим образом на одном из концертов.
В частности, певица появилась практически в трусах и в высоких сапогах. Как бы она не хотела выглядеть молодо, двигается она как 70-летняя баба Люба.
Телеграмм-паблики буквально взорвались ироническими комментариями по поводу голого образа певицы.
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