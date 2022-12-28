Дочь Успенской в "голом" платье шокировала людей

Дочь Любови Успенской, которая кардинально изменила свою внешность, показала пикантное фото.
На своей страничке в Instagram по случаю своего дня рождения она опубликовала снимок в "голом" платье.
Не все поклонники Татьяны Плаксиной были в восторге от такого откровенного образа наследницы Любови Успенской.
"Губки надула, зубки вставила, сиськи обтянула….Таня, такое перевоплощение с сумасшедшей зависимой в светскую девушку нереально за такой короткий период", - писали в комментариях под фото.
Ранее в Украине создали платформу списком артистов, блогеров и политиков, которые поддерживают войну Россию против Украины.
Также мы сообщали, что певица, которая родилась в Киеве и яро поддерживает российскую войну в Украине Любовь Успенская, может сесть в тюрьму на три года.
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