Стало известно, почему Кейт Миддлтон сняла обручальное кольцо

Принцесса Кэтрин Уэльская все чаще появляется на официальных мероприятиях без знакового украшения.

Почему Кейт Миддлтон не носит обручальное кольцо принцессы Дианы / instagram.com/princeandprincessofwales

Летом 2022 года принцесса Кэтрин Уэльская была замечена на официальном мероприятии без обручального кольца, которое ранее принадлежало ее покойной свекрови, принцессе Диане.

Тогда же в СМИ стали ходить слухи о неверности принца Уильяма. Заинтригованные папарацци стали "ловить" Кейт Миддлтон без знакового украшения все чаще.

Однако эксперты издания Hello Magazine отрицают размолвку между Уэльскими. Они назвали настоящую причину, почему принцесса снимает кольцо Дианы Спенсер. Недавнее совместное посещение будущими королем и королевой Британии открытия Королевской Ливерпульской университетской больницы подтверждает теорию таблоида.

Миддлтон снимает во время официальных визитов перстень с крупным сапфиром и россыпью бриллиантов в целях безопасности. Принцесса Кэтрин вовсе не опасается, что драгоценность украдут, а руководствуется соображениями гигиены - посещая больных в больницах, она не хочет "приносить" микробы на украшении. Поэтому и в остальных аксессуарах она крайне сдержана.

Ранее, несмотря на слухи про размолвки в семье, Кэтрин и Уильям представили свою первую рождественскую открытку в качестве наследных принца и принцессы Уэльских.

Также стало известно, за что Кейт Миддлтон заслужила репутацию гордячки - близкое окружение принцессы утверждает, что ее "королевские замашки" давно вызывают изумление.

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