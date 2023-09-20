Певица Ани Лорак лезла из шкуры, чтобы доказать, что она никак не участвует в поддержке Украины.

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Ани Лорак всеми силами старается остаться в России/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

В террористической России, глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил о том, что в государстве-агрессоре завершилась проверка певицы-запроданки Ани Лорак.

Проверяли Лорак на предмет поддержки ВСУ. Как и оказалось, Лорак и не думала помогать своей родной Украине и поддерживать украинских воинов, которые ведут борьбу с российскими оккупантами.

По информации пропагандистского издания Стархит, Бородин грозился, что в случае признания "вины" Лорак, ее концерты по России отменят, а телеканалам, на которых появляется артистка, будут отправлены соответствующие предписания.

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"Друзья, сообщаю, что закончилась проверка в отношении Ани Лорак. К ней вопросов нет со стороны контролирующих органов. В связи с этим мы больше не будем просить проверять ее, так как все вопросы, которые нас волновали, сняты. Певица чиста перед законом. Она просто стала жертвой политического режима Украины, который специально создал ей образ предательницы России. Но по факту прошедшей проверки к ней вопросов нет", — отметил российский оккупант.

Ранее Ани Лорак напугала сеть сильно натянутым лицом - певица отчаянно молодится, и в погоне з красотой она неизменно проигрывает. Результаты пластики и филлеров не всегда на лице Лорак можно скрыть даже ретушью.

Ранее в российских телеграмм-каналах появилась информация о том, что дрон, упавший в Евпатории, якобы был профинансирован Ани Лорак, которая молчит о том, что Россия напала на мирную Украину и планомерно уничтожает ее.

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