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Стала известна дата премьеры продолжения сериала "Плут'

Алена Кюпели
15 ноября 2023, 13:28
Неожиданно главный герой Плут получает шанс в очередной раз начать жизнь с чистого листа.
Состоится премьера второго сезона остросюжетного сериала
Состоится премьера второго сезона остросюжетного сериала "Плут" / Коллаж Главред, фото пресс-службы 2 + 2

28 ноября в 20:00 на телеканале 2+2 состоится премьера второго сезона остросюжетного сериала "Плут" о сообразительном и настойчивом смельчаке по кличке Плут, который проворачивает дерзкую авантюру и устраивается в полицию под именем своего погибшего друга.

Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

"После событий первого сезона Плут рискует быть уличенным в полиции, поэтому решает "залечь на дно". Неожиданно он получает шанс в очередной раз начать жизнь с чистого листа – теневой бизнесмен Кузин приглашает Плута в Лондон, где его ждут большие деньги и новые возможности. Но полномасштабная война вносит свои коррективы ... Плут остается в Украине, чтобы помочь любимой Елене выбраться с оккупированной территории. Отправившись на спасение близкого человека, он снова будет играть не по правилам и испытывать судьбу. Впрочем, на этот раз Плуту придется определиться, кто он на самом деле – авантюрист, который балансирует между добром и злом, или борец за справедливость", - сказано в анонсе.

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В ролях: Андрей Клименков, Светлана Гордиенко, Вероника Мишаева, Роман Соболевский, Марианна Дружинец, Артем Мяус, Владимир Шпудейко, Владимир Абазопуло, Анатолий Гнатюк и др.

"Все, что происходит с нами после полномасштабного вторжения, привело каждого к своей трансформации. Трансформацию переживает и Плут. 'Самое привлекательное", что произошло за это время - каждый сбросил маску! Каким стал Плут? Его глаза во втором сезоне обязательно дадут вам ответ. Пожалуй, начать делать все из-за любви должно было бы быть для него единственным правильным решением", – рассказывает Андрей Клименков, исполнитель главной роли.

Во втором сезоне сериала "Плут" зрители увидят 16 серий.

Остросюжетный детектив "Плут-2" по заказу телеканала 2+2 снимала продакшн-студия SFERA FILM. Съемки проходили в Киеве и области. Продюсеры: Сергей Кизима, Олеся Пазенко, Оксана Янко-Коваленко, Дмитрий Сафановский, Вадим Червяков, Роман Омельчук.

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