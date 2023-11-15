"Очень возмущает": Сопонару эмоционально обратилась к украинцам, которые устали от войны

Актриса "Женского Квартала" обратилась к защитницам и защитницам, которые без устали защищают нашу свободу.

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Ирина Сопонару возмущена действиями некоторых украинцев / коллаж Главред, фото пресс-службы

Украинская юмористка и актриса Ирина Сопонару эмоционально отреагировала на усталость некоторых украинцев от войны.

Как сообщает пресс-служба телеканала ТЕТ, сейчас вся ее творческая деятельность пронизана помощью Вооруженным Силам Украины. Она стала тренером спецсезона "Лига Смеха. Волонтерский десант 2", где команды борются за право доставить пикапы военным.

В новом сериале "Волонтеры" на телеканале ТЕТ Ирина вместе с Игорем Ласточкиным, Кириллом Ганиным, Станиславом Бокланом и другими" лигосмесителями" собственным примером вдохновляет людей на добрые дела для страны и ВСУ. На благотворительных концертах "Женского Квартала" и "Единого квартала" она вместе с коллегами- "кварталовцами" собирает на то, что больше всего нужно нашим защитникам. Поэтому за кулисами проекта "Лига Смеха. Волонтерский десант 2" Ирина призналась, что ее откровенно раздражают разговоры гражданских об усталости от войны и донатах.

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"Когда я слышу, что все устали, меня это очень возмущает. Серьезно? Вы устали? Скажите это людям на передке", - эмоционально высказалась Ирина Сопонару.

Актриса "Женского Квартала" обратилась к защитникам и защитницам, которые без устали защищают нашу свободу, и заверила, что их не только ждут дома, но и помогают им в удовольствие.

"Нашим военным я желаю поскорее вернуться домой, к своим семьям. Мы вас всех очень любим, очень ждем. И мы донатим с удовольствием. Поэтому благодарю вас за ваш тяжелый труд", – трогательно заявила Ирина Сопонару.

На эмоциях актриса даже поделилась планами после нашей победы. Говорит, что заобъем каждого.

"После нашей победы я буду всех обнимать. Всех, кого буду видеть. Поэтому готовьтесь. Буду обнимать, пока ребра не захрустят", – в шутку пригрозила Ирина Сопонару.

Напомним, сериал "Волонтеры", в котором Ирина Сопонару сыграла жену Игоря Ласточкина, можно увидеть в эфире телеканала ТЕТ с понедельника по четверг в 19:00. За тренерским дебютом юмористки в новом спецсезоне " Лига Смеха. Волонтерский десант 2 " можно наблюдать каждую пятницу в 20:00 на ТЕТ.

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