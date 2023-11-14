Проклятие "Эйфории": внезапно умер продюсер сериала Кевин Турен

Это вторая случайна смерть за 4 месяца, которая произошла с членами команды проекта.

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Умер Кевин Турен / коллаж: Главред, фото: pexels.com, Скриншот

Американский продюсер Кевин Турен умер в возрасте 44 лет. Об этом изданию Deadline сообщил его отец, Эдвард Турен.

"Кевин был очень особенным. Без него этот мир станет гораздо меньше", - говорит убитый горем родитель. У Турена осталась жена Эвелин и двое малолетних сыновей - Джек и Джеймс. Причина смерти актера пока не уточняется.

Правда уход продюсера уже стали связывать с проклятием сериала "Эйфория", который был одной из самых известных работ Турена. За четыре месяца съемочная команда "Эйфории" теряет уже второго человека - в июле от случайной передозировки наркотическими веществами умер 25-летний актер Ангус Клауд.

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Кевин Турен продюсировал сериалы "Эфория", "Идол", "Ирма Веп". Также под его руководством вышла трилогия-слэшер "Х". Его проекты стали трамплином для многих молодых артистов, например, для Дженны Ортеги (Лоррейн из "Х") и для Зендейи (Ру Беннет из "Эйфории").

Ранее стало известно, что украинский телеведущий, бывший участник КВН и экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо умер в 54 года. Прощание с артистом проходило в Октябрьском дворце в Киеве.

Также звезда "Игры престолов", актер и бодибилдер Хафтор Бьернссон сообщил про смерть нерожденной дочери. Сердце девочки, которую назвали Грейс Морган, перестало биться на 21.5 неделе.

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