Стала копией матери: дочь Заворотнюк сменила имидж

Анна Заворотнюк сменила свой имидж и стала невероятной похожей на свою мать.
Дочь онкологической больной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна неожиданно сменила имидж и стала невероятно похожей на свою больную маму.
Соответствующей публикацией молодая женщина поделилась на своей странице в Instagram. Девушка кардинально изменила цвет волос и ее подписчики обратили внимание на то, что она стала очень похожа на свою болеющую мать.
Модель стала более темной, готовясь таким образом к зиме. "Ребят, как вас цвет волос новый", - спросила у своих подписчиков она.
Поклонники отметили невероятную схожесть с актрисой.
Напомним, ранее 26-летняя дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна с детства привыкла быть объектом всеобщего внимания и прессы. Популярность, а затем и болезнь матери, громкий развод родителей - все это вынуждает девушку строго ограничивать информацию обо всем, что касается ее личной жизни.
Несмотря на то, что на ее странице в Instagram она выкладывает достаточно откровенные снимки, балансирующие на грани приличия, свою душу Заворотнюк-младшая обнажать не спешит.
Тем не менее блогерка перестала скрывать - она действительно состоит в длительных и весьма счастливых отношениях. Недавно, общаясь с поклонникам, она рассказала, что знает своего возлюбленного уже много лет. Они учились вместе в университете, познакомились на первом курсе и с тех пор неразлучны.
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