Стал тенью себя: папарацци удалось сфотографировать неузнаваемого Микки Рурка

Американский актер, сценарист и профессиональный боксер Микки Рурк, вышел из своего дома в Беверли-Хиллз и удивил своим внешним видом общество.
На фотографиях, полученных Page Six, 72-летний актер вышел из дома 11 августа, чтобы поговорить со специалистом по борьбе с вредителями и термитами.
Рурк был замечен в расстегнутой серой толстовке с капюшоном без рубашки. На нем также были зеленые брюки для отдыха и кроссовки.
Бывший профессиональный боксёр, перенесший несколько реконструктивных операций из-за травм, выглядел растрепанным, с неопрятными седыми волосами.
Культовый кумир 80-х, который запомнился зрителям своей игрой вместе с Ким Бейсингер в соблазнительном романтическом фильме 1986 года "9 1/2 недель", во время беседы носил серебристое ожерелье и белый бумажный пакет.
Это произошло спустя четыре месяца после того, как актёра выгнали из реалити-шоу "Celebrity Big Brother UK" за "угрожающее и агрессивное поведение", а также за шокирующие "гомофобные" высказывания в адрес участника шоу.
В апреле представитель ITV опубликовал заявление, подтверждающее, что бывший спортсмен "согласился покинуть" реалити-шоу после "дальнейшего использования ненормативной лексики и случаев неприемлемого поведения" в доме.
О персоне: Микки Рурк
Микки Рурк (настоящее имя - Филипп Андре Рурк-младший) - американский актер и сценарист, профессиональный боксер. Лауреат премий "Золотой глобус" и BAFTA (2009). Номинант на премию "Оскар" (2009). Мировое признание пришло к актеру с выходом фильма "Девять с половиной недель", благодаря которому Рурк приобрел титул секс-символа и прочно занял место в плеяде мировых кинозвезд. Вершиной актерского мастерства Рурка подавляющим большинством мировых кинокритиков была признана роль рестлера Рэнди "Тарана" Робинсона в драме режиссера Д. Аронофски "Рестлер" (2008), сообщает Википедия.
