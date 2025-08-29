Стал тенью себя: папарацци удалось сфотографировать неузнаваемого Микки Рурка

Микки Рурка случайно засняли во время его короткого выхода на улицу.

Микки Рурк / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Американский актер, сценарист и профессиональный боксер Микки Рурк, вышел из своего дома в Беверли-Хиллз и удивил своим внешним видом общество.

На фотографиях, полученных Page Six, 72-летний актер вышел из дома 11 августа, чтобы поговорить со специалистом по борьбе с вредителями и термитами.

Рурк был замечен в расстегнутой серой толстовке с капюшоном без рубашки. На нем также были зеленые брюки для отдыха и кроссовки.

Микки Рурк несколько лет назад/ EPA / UPG

Бывший профессиональный боксёр, перенесший несколько реконструктивных операций из-за травм, выглядел растрепанным, с неопрятными седыми волосами.

Культовый кумир 80-х, который запомнился зрителям своей игрой вместе с Ким Бейсингер в соблазнительном романтическом фильме 1986 года "9 1/2 недель", во время беседы носил серебристое ожерелье и белый бумажный пакет.

Это произошло спустя четыре месяца после того, как актёра выгнали из реалити-шоу "Celebrity Big Brother UK" за "угрожающее и агрессивное поведение", а также за шокирующие "гомофобные" высказывания в адрес участника шоу.

В апреле представитель ITV опубликовал заявление, подтверждающее, что бывший спортсмен "согласился покинуть" реалити-шоу после "дальнейшего использования ненормативной лексики и случаев неприемлемого поведения" в доме.

О персоне: Микки Рурк Микки Рурк (настоящее имя - Филипп Андре Рурк-младший) - американский актер и сценарист, профессиональный боксер. Лауреат премий "Золотой глобус" и BAFTA (2009). Номинант на премию "Оскар" (2009). Мировое признание пришло к актеру с выходом фильма "Девять с половиной недель", благодаря которому Рурк приобрел титул секс-символа и прочно занял место в плеяде мировых кинозвезд. Вершиной актерского мастерства Рурка подавляющим большинством мировых кинокритиков была признана роль рестлера Рэнди "Тарана" Робинсона в драме режиссера Д. Аронофски "Рестлер" (2008), сообщает Википедия.

