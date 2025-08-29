Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Стал тенью себя: папарацци удалось сфотографировать неузнаваемого Микки Рурка

Алена Кюпели
29 августа 2025, 07:30
78
Микки Рурка случайно засняли во время его короткого выхода на улицу.
Микки Рурк
Микки Рурк / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Кратко:

  • Как сейчас выглядит Микки Рурк
  • За что его выгнали из шоу

Американский актер, сценарист и профессиональный боксер Микки Рурк, вышел из своего дома в Беверли-Хиллз и удивил своим внешним видом общество.

На фотографиях, полученных Page Six, 72-летний актер вышел из дома 11 августа, чтобы поговорить со специалистом по борьбе с вредителями и термитами.

видео дня

Рурк был замечен в расстегнутой серой толстовке с капюшоном без рубашки. На нем также были зеленые брюки для отдыха и кроссовки.

Микки Рурк
Микки Рурк несколько лет назад/ EPA / UPG

Бывший профессиональный боксёр, перенесший несколько реконструктивных операций из-за травм, выглядел растрепанным, с неопрятными седыми волосами.

Посмотреть фото неопрятного актера Микки Рурка можно тут

Культовый кумир 80-х, который запомнился зрителям своей игрой вместе с Ким Бейсингер в соблазнительном романтическом фильме 1986 года "9 1/2 недель", во время беседы носил серебристое ожерелье и белый бумажный пакет.

Это произошло спустя четыре месяца после того, как актёра выгнали из реалити-шоу "Celebrity Big Brother UK" за "угрожающее и агрессивное поведение", а также за шокирующие "гомофобные" высказывания в адрес участника шоу.

В апреле представитель ITV опубликовал заявление, подтверждающее, что бывший спортсмен "согласился покинуть" реалити-шоу после "дальнейшего использования ненормативной лексики и случаев неприемлемого поведения" в доме.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал о том, что во время Венецианского кинофестиваля стало известно о болезни голливудского актера Джорджа Клуни.

Также звезда "Баффи - истребительница вампиров", американская актриса Каризма Карпентер, раскрыла правду о своем возвращении в сериал. Его ремейк находится на стадии разработки и подбора актеров.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Микки Рурк

Микки Рурк (настоящее имя - Филипп Андре Рурк-младший) - американский актер и сценарист, профессиональный боксер. Лауреат премий "Золотой глобус" и BAFTA (2009). Номинант на премию "Оскар" (2009). Мировое признание пришло к актеру с выходом фильма "Девять с половиной недель", благодаря которому Рурк приобрел титул секс-символа и прочно занял место в плеяде мировых кинозвезд. Вершиной актерского мастерства Рурка подавляющим большинством мировых кинокритиков была признана роль рестлера Рэнди "Тарана" Робинсона в драме режиссера Д. Аронофски "Рестлер" (2008), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Микки Рурк новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия пытает систематически и с фантазией: зачем РФ выходит из конвенции о предотвращении пыток

Россия пытает систематически и с фантазией: зачем РФ выходит из конвенции о предотвращении пыток

08:10Мнения
"Начало конца" войны: Россия изменила требования по Украине

"Начало конца" войны: Россия изменила требования по Украине

06:47Политика
Количество погибших в Киеве возросло: власти раскрыли масштабы ночного удара

Количество погибших в Киеве возросло: власти раскрыли масштабы ночного удара

02:05Война
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сентябрь: Тиграм - перемены, Лошадям - роковая встреча

Китайский гороскоп на сентябрь: Тиграм - перемены, Лошадям - роковая встреча

Еще один удар: путинист Филипп Киркоров сообщил о страшном горе в семьи

Еще один удар: путинист Филипп Киркоров сообщил о страшном горе в семьи

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девочкой на чайной плантации за 15 с

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девочкой на чайной плантации за 15 с

"Начало конца" войны: Россия изменила требования по Украине

"Начало конца" войны: Россия изменила требования по Украине

Чтобы сохранить семью: путинистка Лорак пошла на серьезный шаг

Чтобы сохранить семью: путинистка Лорак пошла на серьезный шаг

Последние новости

08:10

Россия пытает систематически и с фантазией: зачем РФ выходит из конвенции о предотвращении пыток

08:04

Не важно на каком языке говоришь: Каменских разозлила своим высказыванием в СШАВидео

08:01

Впервые в истории: FPV-дроны поразили российский корабль с ракетами КалибрВидео

07:30

Стал тенью себя: папарацци удалось сфотографировать неузнаваемого Микки Рурка

07:23

Гороскоп Таро на завтра 30 августа: Тельцам - планировать, Девам - не унывать

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоПредпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
07:10

Где три различия между двумя мужчинами с гитарой: на поиски ответа есть всего 27 секунд

06:47

"Начало конца" войны: Россия изменила требования по Украине

06:17

От уроков "Минска" к новой коалиции союзниковмнение

05:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке с автомобилем у скалы за 10 сек

Реклама
05:23

Зачем немцы кладут под ковер фольгу: необычный лайфхак

04:30

Признание и новый этап: трех знаков зодиака накроет волна удачи 29 августа

04:07

Почему кот лижет, а потом внезапно кусает - объяснение зоологов удивитВидео

03:30

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Овнам - стресс, Тельцам - праздник, Близнецам - деньгиВидео

02:34

Настоящее название стерли в начале ХХ века: кто и почему переименовал Южный БугВидео

02:05

Количество погибших в Киеве возросло: власти раскрыли масштабы ночного удара

01:56

Алмаз, которому суждено стать бриллиантом: Ольга Сумская показала себя в юности

01:30

"Попросила положить конец": звезда "Гарри Поттера" раскрыла свой последний план

01:01

США дают "зеленый свет" большому пакету вооружения: что получат ВСУ в ближайшее время

00:50

Жена Monatik случайно засветила лицо восьмимесячного сына

00:08

Невероятный старт и напряженный финал: "Полесье" едва не сотворило сенсацию в Италии

Реклама
28 августа, четверг
23:56

Победительница "Холостяка-13" экстренно покинула страну из-за суда

23:35

Кейт Миддлтон и принц Уильям скрывали от старшего сына важную тайну: причина

23:16

В Польше разбился истребитель F-16 - что известно об авиакатастрофеВидео

23:14

"Шах и мат" для Кремля: аналитик предложил неочевидный ход для завершения войны

22:28

На дорогах заметили необычный знак - о чем предупреждают черно-белые квадраты

22:19

Смертельный сигнал: как по цвету дыма определить "здоровье" двигателя автомобиля

21:56

Как определить, что морковь созрела - лучше дни для сбора урожая

21:04

"Действует в пользу России": президент Португалии заявил, что Трамп - советский агентВидео

20:57

Чеснок будет размером с кулак: простой шаг в августе, который изменит урожайВидео

20:55

Путин и Зеленский не готовы самостоятельно положить конец войне - Белый домВидео

20:37

Эксперты назвали 5 лучших и худших продуктов для женщин 50+ лет

20:36

Переговоры между Зеленским и Путиным не состоятся - Мерц назвал причину

20:07

"Будет на бумаге": Зеленский рассказал, когда появятся гарантии безопасности

20:03

Что скрывает новая тактика РФ: эксперт раскрыл главную цель массированных обстрелов

19:44

Трамп поставил дедлайн: раскрыто, когда будет подписано сделку между Украиной и РФВидео

19:33

Джордж Клуни не смог участвовать в Венецианском кинофестивале: в чем причина

19:22

Адская жара накрывает регионы: синоптики назвали дату похолодания

19:10

Отложенный террор по Киеву: что устроила РФмнение

19:03

В Украине дорожает один из важнейших продуктов - что будет с ценами в сентябре

18:33

Бешеный скачок евро и обвал гривны: каким будет новый курс валют

Реклама
18:20

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девочкой на чайной плантации за 15 с

18:14

Появилась первая реакция США на массированные удары РФ по Киеву - что сказали у Трампа

17:52

Чем именно россияне ударили по кораблю ВМС Украины - появились новые детали атаки

17:48

Чтобы сохранить семью: путинистка Лорак пошла на серьезный шаг

17:40

Большой церковный праздник 29 августа: что нельзя делать в этот день

17:40

Не на ту напала: Волочкова получила неожиданную ответку от поклонницы

17:39

Венгрия запретила въезд командующему СБС - ответ "Мадяра" и реакция Зеленского

17:21

Экс-жена Александра Цекало подала на него в суд из-за алиментов

17:19

Речь не о территориях: политолог назвал сложный вопрос на переговорах с РФ

17:07

Очень сложно: Лорак жалуется на дочь, которая подружилась с дочерью Киркорова

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
НапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалаты
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять