"Спасибо, русские": Jerry Heil вернулась в Киев и сделала громкое заявление

Jerry Heil поделилась, что после возвращения с Евровидения-2024 Киев встретил ее воздушной тревогой.

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Jerry Heil вернулась в Киев/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/thejerryheil/

Украинская певица Jerry Heil вернулась в Украину после участия в Евровидении-2024, на котором она в дуэте с alyona alyona заняли третье место, за это время певица еще успела выступить на Каннском кинофестивале.

На своей странице в соцсетях артистка опубликовала видео, в котором слышно воздушную тревогу в столице. Jerry отметила, что именно так звучит ее дом.

видео дня

"Если вы спросите меня как это вернуться домой. Это воздушная тревога. Спокойно, безопасно и расслабляюще. Спасибо, русские", - сказала артистка.

Jerry Heil записала видео под звуки тревоги / фото: скрин instagram.com/thejerryheil/

Кто такая Jerry Heil? Джерри Хейл — украинская певица и автор песен. Стала известна как видеоблогер и кавер-исполнитель благодаря перепеванию песен мировых и украинских исполнителей. Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" из её дебютного студийного альбома "Я — Яна". Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Alyona Alyona, в финале заняли 3 место.

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