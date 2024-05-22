"Спасибо, русские": Jerry Heil вернулась в Киев и сделала громкое заявление

Украинская певица Jerry Heil вернулась в Украину после участия в Евровидении-2024, на котором она в дуэте с alyona alyona заняли третье место, за это время певица еще успела выступить на Каннском кинофестивале.
На своей странице в соцсетях артистка опубликовала видео, в котором слышно воздушную тревогу в столице. Jerry отметила, что именно так звучит ее дом.
"Если вы спросите меня как это вернуться домой. Это воздушная тревога. Спокойно, безопасно и расслабляюще. Спасибо, русские", - сказала артистка.
Кто такая Jerry Heil?
Джерри Хейл — украинская певица и автор песен. Стала известна как видеоблогер и кавер-исполнитель благодаря перепеванию песен мировых и украинских исполнителей. Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" из её дебютного студийного альбома "Я — Яна". Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Alyona Alyona, в финале заняли 3 место.
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Ранее стало известно, что победители Евровидения 2024 разбили хрустальный кубок во время выступления. Nemo вышли на сцену, чтобы еще раз исполнить свою победную песню, когда случилось несчастье.
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