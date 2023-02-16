"Спасибо, Лео": Ди Каприо сделал большой взнос для украинцев в "Фонд Елены Зеленской"

Первая леди Украины Елена Зеленская поблагодарила американского актера за поддержку Украины. Деньги пойдут на помощь украинской молодежи.

Леонардо Ди Каприо, Елена Зеленская / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Голливудский актер/продюсер Леонардо Ди Каприо (известный не только любовными похождениями с юными девушками, но и своей филантропией) сделал большое пожертвование в "Фонд Елены Зеленской". Об этом сообщается на странице фонда в Instagram.

Пожертвование ДиКаприо будет направлено на поддержку юных украинцев, которые пострадавли из-за украино-российской войны.

Среди получателей помощи − девушка Виктория из Херсона, у которой в результате войны диагностировали психическое расстройство, воспитанники детского дома семейного типа "Олешко", чье жилье было разрушено оккупантами, 3-летняя Виолетта из семьи Ханадеевых (Киевская область), которые уже во второй раз с 2014 года тяжело страдают из-за войны.

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"Спасибо, Лео, что присоединился к Фонду Елены Зеленской. Только вместе мы сможем изменить жизнь", — написала Зеленская.

Напомним, недавно первая леди Украины Елена Зеленская появилась на обложке цифровой версии легендарного зарубежного издания о моде Vogue.

Снимки делала лично всемирно знаменитая фотограф Энни Лейбовиц. Она для съемок специально прилетала в Киев.

Но поза на снимке, в которой сидела первая леди на ступеньках Офиса президента, у многих пользователей Сети вызвала гневную реакцию. Дескать, на фото Зеленская выглядит отнюдь не женственно.

За нее вступились множество известных и медийных людей.

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