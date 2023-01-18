Узнала о трагедии при людях: Елена Зеленская в Давосе разрыдалась из-за гибели Монастырского

О гибели руководства Министерства внутренних дел и детей в детском саду первой леди сообщили за несколько минут до ее выступления в Давосе.

Елена Зеленская / t.me/FirstLadyOfUkraine/2345

18 января в Давосе первая леди Украины Елена Зеленская перед своим выступление на важной форуме разрыдалась, когда узнала о трагедии в Броварах.

Как пишет Daily Mail, Елена Зеленская не смогла сдержать слез, когда узнала о произошедшей в Броварах трагедии.

О гибели руководства Министерства внутренних дел и детей в детском саду первой леди сообщили за несколько минут до ее выступления в Давосе на сессии Всемирного экономического форума.

После ужасной новости Зеленская вытерла заплаканные глаза и выступила с речью. По просьбе президента форума Борге Бренде все присутствовавшие почтили память погибших в этой трагедии минутой молчания.

Елена Зеленская / скриншот

"Сегодня еще один очень грустный день. Новые потери. Думаю, вы понимаете мои эмоции. Возможно, они нецелесообразны в политическом и экономическом диалоге, но я уверена, что война изменила весь наш диалог так же, как изменила мир", -сказала первая леди Украины.

Руководство МВД погибло в Броварах - что известно

18 января в Броварах упал вертолет, на борту которого было высшее руководство МВД. Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович и другие представители ведомства летели в командировку в Харьковскую область.

В результате трагедии погибли по меньшей мере 17 человек, еще 22 человека пострадали.

Бывший замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что на борту вертолета ГСЧС погибли все.

В СБУ назвали 3 версии падения вертолета – нарушение правил полета и неисправность самого вертолета. Также в СБУ не исключают умышленных действий по уничтожению вертолета.

В настоящее время идет расследование. Всех очевидцев трагедии просят немедленно обратиться в полицию и сообщить всем, что знают.

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