Елена Зеленская в элегантном шоколадном костюме покорила Давос

Зеленская встретилась с основателем и главой ВЭФ Клаусом Швабом и на фоне российского удара по Днепру обсудила с ним ситуацию в Украине.

Елена Зеленская / t.me/FirstLadyOfUkraine/2331

В Швейцарии 16 января стартовал Всемирный экономический форум, виртуальное участие в котором анонсировал Владимир Зеленский.

В Давосе первая леди Украины смогла лично посетить мероприятие. Зеленская встретилась с основателем и главой ВЭФ Клаусом Швабом и на фоне российского удара по Днепру обсудила с ним ситуацию в Украине.

"Убеждена, что бизнес всего мира, который собрался на форум, не может не понимать всеобщей угрозы российского терроризма и необходимости помощи Украине - хотя бы в том, в чем может помочь бизнес: в восстановлении, - написала супруга президента в Instagram.

Стоит отметить, что на саммите в Давосе Елена Зеленская появилась в элегантном и сдержанном брючном костюме шоколадного цвета.

Елена Зеленская / t.me/FirstLadyOfUkraine/2331

Двубортный пиджак украшала золотистая брошь в форме контура Украины. В тон костюму Зеленская подобрала и рубашку.

В Сети украинцы пишут, что Елена Зеленская самая красивая первая леди.

Напомним, легендарный музыкант, основатель и автор большинства хитов психоделик-рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс (известный своем поддержкой кровавой российской политики) написал открытое письмо первой леди Украины Елены Зеленской.

В нем он призвал украинскую сторону отказаться от поставок оружия из Вашингтона, поскольку, по мнению музыканта, именно по этой причине в нашей стране продолжается война – мол, дескать "Запад подбрасывает топливо в огонь". Но и на этом музыкант-путинист не остановился и для прекращения боев посоветовал "признать автономию" так называемых "Л/ДНР".

В ответ первая леди Украины в своем Twitter напомнила 78-летнему музыканту, что РФ ведет жестокую войну и уничтожает граждан Украины.

Как подчеркнула Зеленская, если украинцы прекратят обороняться от захватчиков с их атаками, массивными обстрелами и ракетными ударами - жителям нашей страны напрямую грозит уничтожение.

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