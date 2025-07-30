Спасатели не успели: трагически не стало известной олимпийской чемпионки

Поисковую операцию осложняли плохие погодные условия и низкая видимость, что препятствовало приземлению вертолетов.

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Погибла олимпийская чемпионка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/laura_dahlmeier, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Звезда биатлона Лаура Дальмайер погибла в горах Каракорум

Обвал произошел 28 июля в горном массиве на высоте примерно 5700 м

В Пакистане в результате обвала камней в горах погибла 31-летняя Лаура Дальмайер, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону. Сначала ее считали пропавшей без вести, однако впоследствии была официально подтверждена ее смерть, сообщает сайт Олимпийских игр.

Трагедия случилась 28 июля во время восхождения на вершину Laila Peak (6 069 м) в Каракоруме. На высоте примерно 5 700 метров Дальмайер оказалась под завалом камней. В тот момент рядом была ее напарница Марина Эва, с которой они были связаны страховкой. Именно она подала сигнал SOS и самостоятельно спустилась к базовому лагерю, оставшись живой.

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К спасательной операции привлекли наземные группы и авиацию. Впрочем, из-за неблагоприятной погоды и слабой видимости вертолеты не смогли сесть.

К сожалению, после долгих поисков не обнаружено никаких признаков жизни. Сообщается, что Дальмайер получила тяжелые телесные повреждения.

С наступлением темноты поиски временно приостановили, но уже 30 июля к операции присоединились международные альпинисты и местные проводники.

Кто такая Лаура Дальмайер?

Звездная немецкая биатлонистка завершила свою профессиональную карьеру в 2019 году. За спортивную историю она получила две золотые медали на Олимпиаде 2018 года и стала семикратной чемпионкой мира.

После спорта Лаура посвятила себя горам и стала инструктором по альпинизму и активно участвовала в многочисленных восхождениях. В частности, в июле 2025 года она успешно покорила вершину Great Trango Tower.

Какие еще известные личности отошли в вечность

Главред писал о том, что 22 июля, легенда хеви-метала, Оззи Осборн умер всего через несколько недель после того, как воссоединился с Black Sabbath и дал прощальный концерт для своих фанатов.

Также ранее сообщалось о смерти режиссера "Мастера и Маргариты" Юрия Кары в Ялте в возрасте 70 лет. Последние годы жизни кинорежиссер провел в оккупированном Крыму.

Кроме этого, 29 июля в своем доме в Австралии умер фронтмен легендарной группы Iron Maiden. Пол Марио Дэй долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

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Об источнике: Олимпийские игры Олимпийские игры - международные спортивные соревнования, которые проводятся каждые четыре года. Победители соревнований получают пожизненное звание олимпийского чемпиона, пишет Википедия. Олимпийские игры делятся на летние и зимние. Летние Олимпийские игры проводятся каждые четыре года, в год кратный четырем (например: 2012-2016 - 2020 и т. д). Зимние Олимпийские игры объединяют зимние виды спорта и отделились от летних, начиная с 1924 года. До середины 1990-х летние и зимние Олимпийские игры проводились в один год. Начиная с зимней Олимпиады в Лиллехаммере (Норвегия), зимние Олимпийские игры проводятся через два года после летних.

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