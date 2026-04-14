"Совсем не в себе": Каменских оскандалилась выходкой в самолете

Певица нарушила правила и нарвалась на хейт.

Настя Каменских - скандал

Известная певица Настя Каменских попала в очередной скандал, выложив неоднозначное видео в Instagram. Артистка решила надушиться на борту самолета, что вызвало негативную реакцию аудитории.

Во время очередного путешествия Настя Каменских решила порекомендовать поклонникам духи, находясь в самолете с другими пассажирами. Певица щедро воспользовалась ароматом во время полета.

Настя Каменских использовала духи в самолете

"Если вы любите сладкие ароматы, это один из лучших ароматов на рынке. Это нишевый парфюм с очень уникальными нотами — восхитительный, пленительный и невозможно игнорировать. Он может даже свести кого-нибудь с ума", — восторженно поделилась звезда.

Однако видео певицы вызвало не восхищение и желание приобрести аромат, а возмущение в комментариях. Подписчики обратили внимание, что поведение Насти могло навредить другим пассажирам, которые находятся с ней в замкнутом пространстве. Комментаторы отметили, что это не только нарушает правила этикета, но и правила перелетов.

Настю Каменских захейтили за скандальное видео

"Пожалейте окружающих, как можно душиться в закрытом пространстве?"

"Нет уважения к людям: в закрытом пространстве пшикать парфюмом? Серьезно? У людей может случиться приступ астмы"

"Купить дешевый сладкий аромат и навонять им в салоне — это надо быть совсем не в себе"

"Нарушение правил поведения в самолете! Этого в самолете нельзя делать! На вас в суд можно подать!"

"Вопрос: а если у кого-то аллергия или астма? Да, они классные, но так лучше делать у себя дома в ванной комнате"

Настя Каменских

О персоне: Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

