"Не поставила на место": Матвиенко рассказала о муже, от которого родила в 17

Певица рассказала о своем непростом браке.

Тоня Матвиенко - первый муж / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тоня Матвиенко

Известная украинская певица Тоня Матвиенко откровенно рассказала о сложном браке, в который она вступила совсем юной. В интервью Алине Доротюк артистка призналась, что терпела абьюз со стороны бывшего мужа, от которого родила в 17 лет.

По словам звезды, решение рожать, несмотря на юный возраст, она приняла сознательно. Тоня забеременела в 16 лет и временно отложила свою мечту стать певицей, хотя очень хотела быть на сцене. Матвиенко отметила, что бывший супруг был против ее карьеры и настаивал, чтобы девушка занималась исключительно домом и ребенком.

"Я всегда хотела петь. Я училась в музыкальной школе, была пианисткой, пела в хоре. Но я выбрала быть мамой. И мой первый муж был против, чтобы я пела. Он хотел иметь жену, которая сидит дома с ребенком", — заявила исполнительница.

Тоня Матвиенко родила в 17 лет / фото: instagram.com, Тоня Матвиенко

Со временем отношения с супругом только ухудшались. Тоня призналась, что в их браке не было физического насилия, но присутствовало психологическое давление. Звезда отметила, что из-за очень молодого возраста не могла проявить твердость в отношениях.

"У меня был такой муж, что только его слово было стоящим. Думаю, что я тогда была очень молода и вовремя не поставила его на место, не показала свой характер. Я чувствовала себя виноватой и стеснялась, что я такая молодая мама, хотела, чтобы все было без скандалов", — рассказала Матвиенко.

Тоня развелась с первым мужем спустя десять лет совместной жизни. Причиной стало исчезновение чувств — певица призналась, что больше не ощущала радости от его присутствия.

"Я его не люблю. Для меня любовь – это важно. Я должна любить мужа, радоваться, когда просыпаюсь и ложусь с ним спать. Разлюбила", — посчитала знаменитость.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

О персоне: Тоня Матвиенко Тоня Матвиенко (Антонина Петровна Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.

