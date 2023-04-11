Советник Зеленского оказался таинственным возлюбленным экс-"ВиаГры" Романовой

Певица Миша Романова долгое время прятала своего возлюбленного, но журналистам удалось раскрыть интригу.

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Миша Романова и ее таинственный бойфренд / Instagram

Таинственным бойфрендом певицы и экс-солистки группы "ВиаГра" оказался сын известного продюсера Александра Роднянского, советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам - Алекс Роднянский.

По информации Таблоида, эту информацию им подтвердили собственные источники.

Ранее Романова делилась совместными с Роднянским фото, но всячески прятала его лицо. "Я готова кричать на весь мир о том, что у меня самый лучший любимый в мире. Именно ты радуешь меня изо дня в день, именно ты придаешь мне сил, когда кажется, что хуже быть не может. Я никогда не устану благодарить эту жизнь за тебя, потому что ты – мой лучший подарок", - писала в своих соцсетях она.

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В новогодние праздники она также заинтриговала своих подписчиков кольцом с синим камнем, а также снова удивила своих фоловеров намеками. В комментариях ее спросили, сказала ли она заветное "да", однако Романова лаконично ответила, что ничего больше не расскажет.

Алекс Роднянский / Instagram

Напомним, ранее бывшая участница музыкальной группы ВиаГра Миша Романова уже публиковала фото вместе со своим бойфрендом.

Романова впервые поделилась фото мужчины, но решилась показать лишь половину его лица. Более того, тогда имя и внешность мужчины певица раскрывать не спешила.

Напомним, ранее Миша Романова (настоящее имя Наталья Могиленец) сообщила поклонникам ужасную новость - умер ее отец, который находился во временно оккупированном ра**истами Херсоне.

Артистка поделилась горем на своей странице в Instagram. Обстоятельства смерти Романова не стала раскрывать, однако условия жизни в занятом врагом городе наверняка сыграли в этом значительную роль.

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