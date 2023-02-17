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Состояние здоровья Елены Зеленской ухудшилось: "Я не хочу быть жертвой"

17 февраля 2023, 22:52
Первая леди Украины убеждена, что о своем здоровье можно и нужно говорить открыто - вдруг ее история вдохновит кого-то позаботиться о себе.
Елена Зеленская
Елена Зеленская рассказала, что посещает психолога, и у нее портится зрение / instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская откровенно рассказала о своем здоровье, которое заметно пошатнулось с начала полномасштабной войны в Украине.

В интервью для издания Zeit Magazin под громким заголовком "Я не хочу быть жертвой", жена президента рассказала о том, как на ней отразилось полномасштабное вторжение рф. С 24 февраля она покидала Киев лишь с гуманитарным или дипломатическими миссиями - остальное время оставалась в стране со своим народом.

Зеленская отметила, что война так или иначе подкосила каждого украинца, и стесняться этого не нужно. Например сама она ходит к психологу, а недавно на медицинском обследовании врач очень удивил ее диагнозом.

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"Это постоянное давление делает всех в нашей стране психически и физически больными. Да, я тоже лечусь, получаю психологическую помощь. Я не думаю, что должна это скрывать. Недавно я ходила к врачу, который диагностировал плохое зрение. С ума сойти, мне сейчас 45 лет, и у меня никогда не было проблем с глазами", - говорит первая леди.

Она предполагает, что зрение у нее садится из-за постоянного контакта с гаджетами и жизни "во тьме": "Вероятно, это потому, что мы все постоянно смотрим в свои телефоны и следим за тем, что происходит в нашей стране. Кроме того, мы уже год живем во тьме. Либо отключили электричество, либо мы в подвале".

Ранее украинская актриса Анна Саливанчук рассказала об операции, которая ей предстоит после сильного падения - уже в больнице ей диагностировали сотрясение мозга и перелом носа, а результаты анализов показались врачам подозрительными.

Также латвийская певица Лайма Вайкуле показала свои настоящие волосы без парика - после слухов о рецидиве онкологии артистке приписывают различные симптомы, вплоть до облысения.

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