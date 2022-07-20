"Соседская девчонка": Надя Дорофеева ослепила фанатов натуральной красотой

Надя Дорофеева показала себя без макияжа / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева во время полномасштабной войны не только занимается волонтерством, поддерживая своим творчеством ВСУ и пострадавших от российской агрессии соотечественников.

Артистка немало времени уделяет общению с аудиторией своих поклонников, которым старается дать действенные советы о том, как правильно преодолевать тревогу и стресс во время такого сложного периода в жизни.

Недавно на своей странице в Instagram Дорофеева призналась, что чтение для нее - один из важных способов поддерживать свое ментальное здоровье в норме. В связи с этим она предложила подписчикам поделиться названием книг, которые помогают и поддерживают их, чтобы каждый мог найти для себя что-то интересное.

Фанаты поблагодарили артистку за такой простой, но нужный шаг на пути к сохранению психического здоровья во время войны.

Не обошли они вниманием также и новый образ Дорофеевой. Певица показала свою натуральную красоту - без макияжа и концертных нарядов. На новом снимке она выглядит очень естественно и по-домашнему.

Надя Дорофеева показала себя без макияжа / instagram.com/nadyadorofeeva

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Ранее 57-летняя британская модель, актриса и бизнесвумен Элизабет Херли произвела фурор своей фигурой в дерзком ослепительно белом бикини.

Также 54-летняя австралийская певица Кайли Миноуг в сумасшедшем мини-платье кислотно-желтого цвета засветила стройные ножки.

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