Надя Дорофеева в белоснежном наряде обнажила плечи на многотысячную аудиторию

Надя Дорофеева в белоснежном костюме спела гимн Украины в Антверпене / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева выступила на благотворительном футбольном матче в бельгийском городе Антверпен. Артистка исполнила гимн Украины.

Кроме выдающихся вокальных способностей, которыми Дорофеева восхитила болельщиков, поклонникам приглянулся и ее нежный концертный образ.

Снимками, которые были сделаны перед концертом, она поделилась на своей странице в Instagram. Для особенного выступления она выбрала сдержанный наряд белого цвета - классические брюки с высокой талией и блузу с открытыми плечами, украшенную огромным цветком.

Волосы Дорофеева сложила в простую прическу с белой заколкой. На ногах у певицы были босоножки на массивной подошве.

Певица призналась, что это выступление далось нелегко, эмоции переполняли ее.

В комментариях фанаты Дорофеевой поддержал артистку щедрыми комплиментами:

"Ты магическая ❤️"

"Надюня ❤️ icona стилю!"

"Боже мій, ти дуже красива і елегантна ... ти чистий клас!❤️"

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