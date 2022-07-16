Надя Дорофеева в белоснежном наряде обнажила плечи на многотысячную аудиторию

Выступление певицы получилось очень эмоциональным.
Украинская певица Надя Дорофеева выступила на благотворительном футбольном матче в бельгийском городе Антверпен. Артистка исполнила гимн Украины.
Кроме выдающихся вокальных способностей, которыми Дорофеева восхитила болельщиков, поклонникам приглянулся и ее нежный концертный образ.
Снимками, которые были сделаны перед концертом, она поделилась на своей странице в Instagram. Для особенного выступления она выбрала сдержанный наряд белого цвета - классические брюки с высокой талией и блузу с открытыми плечами, украшенную огромным цветком.
Волосы Дорофеева сложила в простую прическу с белой заколкой. На ногах у певицы были босоножки на массивной подошве.
Певица призналась, что это выступление далось нелегко, эмоции переполняли ее.
В комментариях фанаты Дорофеевой поддержал артистку щедрыми комплиментами:
"Ты магическая ❤️"
"Надюня ❤️ icona стилю!"
"Боже мій, ти дуже красива і елегантна ... ти чистий клас!❤️"
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