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"Ты - само лето!": 54-летняя Кайли Миноуг в сумасшедшем мини-платье засветила стройные ножки

16 июля 2022, 20:06

Кислотный наряд австралийской поп-дивы внес яркую нотку в знойный пейзаж.

Кайли Миноуг
Кайли Миноуг показала стройные ноги в мини-платье / instagram.com/kylieminogue

Австралийская певица Кайли Миноуг на протяжении трех десятков лет успешно поддерживает репутацию поп- и фэшн-иконы. 54-летняя артистка сохранила страсть к модным нарядам и сберегла идеальную фигуру, чтобы их носить.

"Австралийская Мадонна" предпочитает открытые платья с яркими элементами - вышивкой, пайетками и блестками. Новыми образами она делится на своей странице в Instagram.

Так Миноуг продемонстрировала по-настоящему яркий летний образ, вдохновленный модными брендами Valentino и LOEWE. Певица облачилась в лимонно-желтое мини-платье, оранжевые босоножки на высокой платформе и солнцезащитные очки в форме тропических листьев.

В таком виде австралийская артистка прилегла на газон, прикрывая глаза от палящего солнца рукой. Подол короткого платьица разлетелся по зеленой траве, обнажая стройные ноги Миноуг.

Кайли Миноуг
Кайли Миноуг показала стройные ноги в мини-платье / instagram.com/kylieminogue

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Ранее франко-итальянская модель, старшая дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, 17-летняя Дева Кассель вышла на подиум в прозрачном платье с корсетом.

Также блогерка Анна Богдан после расставания с "холостяком" показала идеальные формы в ультрамодном купальнике на хорватском пляже.

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