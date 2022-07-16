"Ты - само лето!": 54-летняя Кайли Миноуг в сумасшедшем мини-платье засветила стройные ножки

Кислотный наряд австралийской поп-дивы внес яркую нотку в знойный пейзаж.
Австралийская певица Кайли Миноуг на протяжении трех десятков лет успешно поддерживает репутацию поп- и фэшн-иконы. 54-летняя артистка сохранила страсть к модным нарядам и сберегла идеальную фигуру, чтобы их носить.
"Австралийская Мадонна" предпочитает открытые платья с яркими элементами - вышивкой, пайетками и блестками. Новыми образами она делится на своей странице в Instagram.
Так Миноуг продемонстрировала по-настоящему яркий летний образ, вдохновленный модными брендами Valentino и LOEWE. Певица облачилась в лимонно-желтое мини-платье, оранжевые босоножки на высокой платформе и солнцезащитные очки в форме тропических листьев.
В таком виде австралийская артистка прилегла на газон, прикрывая глаза от палящего солнца рукой. Подол короткого платьица разлетелся по зеленой траве, обнажая стройные ноги Миноуг.
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Ранее франко-итальянская модель, старшая дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, 17-летняя Дева Кассель вышла на подиум в прозрачном платье с корсетом.
Также блогерка Анна Богдан после расставания с "холостяком" показала идеальные формы в ультрамодном купальнике на хорватском пляже.
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